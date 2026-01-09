Tere Jiménez se Reúne con Alcaldes y Alcaldesas Para Reforzar Blindaje del Estado

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con las y los presidentes municipales y titulares de Seguridad Pública de los 11 municipios, para realizar un análisis detallado de la situación que guarda cada región y así replantear y fortalecer el blindaje del estado.

“Somos un gran equipo que trabaja con un mismo objetivo: hacer de Aguascalientes el estado más seguro del país, y lo vamos a lograr con unidad, esfuerzo y compromiso. Saben que cuentan conmigo y que desde el Gobierno del Estado los seguiremos apoyando para que nuestra estrategia de seguridad se mantenga más sólida que nunca”, les dijo la gobernadora.

Reiteró su compromiso con la paz de las familias de Aguascalientes y adelantó que las corporaciones de seguridad serán reforzadas con más patrullas, equipamiento y tecnología; además, en reconocimiento a su importante labor, las y los policías tendrán acceso a mejores condiciones laborales, así como a un mayor número de capacitaciones y procesos de profesionalización.

Durante el encuentro que se realizó en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar, la gobernadora llamó una vez más a mantener la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que Aguascalientes conserve su posición como el mejor estado para vivir e invertir.

Por su parte, las y los alcaldes agradecieron el respaldo que les ha brindado la gobernadora para garantizar la seguridad en sus respectivos municipios, al tiempo que expresaron su disposición de continuar trabajando de la mano para que cada una de las regiones del estado cuente con las condiciones necesarias para consolidar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

En el encuentro también participaron el comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez; Oscar Lindoro Celis Romero, coronel del Sexto Batallón de la Guardia Nacional; el secretario de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; además de los responsables de Protección Civil de los 11 municipios, entre otras autoridades civiles y militares.