Instituto Municipal de la Juventud Lleva Alegría a Niñas y Niños de la Capital Zacatecana

Con el firme compromiso de promover y fortalecer los valores de solidaridad en la capital del estado, el Instituto Municipal de la Juventud continúa llevando sonrisas y momentos de alegría a niñas y niños de distintas colonias de Zacatecas, mediante un programa de entrega de juguetes y bolos.

Así lo dio a conocer Nancy Espinoza Medina, directora general de Solidaridad y Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Zacatecas, quien detalló que estas acciones se realizan por indicaciones del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, como parte de una estrategia integral para atender a la niñez en zonas prioritarias del municipio.

La funcionaria explicó que este programa es impulsado de manera directa por el Consejo del Instituto Municipal de la Juventud, el cual está conformado por 13 jóvenes comprometidos, participativos y con una profunda vocación social. “El consejo está integrado por jóvenes muy activos y preocupados por poner su granito de arena para la capital de Zacatecas. Uno de sus programas es precisamente la entrega de juguetes en las colonias más vulnerables, donde ya se realizó la primera jornada con una respuesta muy positiva por parte de las familias”, señaló Espinoza Medina.

Agregó que a lo largo de este programa se contempla la entrega de más de 500 juguetes en diferentes puntos de la capital, con el objetivo de llegar a un mayor número de niñas y niños y generar espacios de convivencia, alegría y cercanía con la ciudadanía. Asimismo, destacó que el presidente municipal ha enviado bolos para complementar estas actividades, los cuales son entregados a las y los menores que participan en cada una de las jornadas y dinámicas.

Nancy Espinoza subrayó que estas acciones no solo buscan brindar un momento de felicidad, sino también fortalecer el tejido social y fomentar la participación de las juventudes en causas solidarias que impacten de manera positiva en la comunidad.

Finalmente, la directora general informó que las personas interesadas en conocer más detalles sobre este programa o en participar en futuras actividades pueden acudir directamente a la presidencia municipal a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud, donde se les brindará la información correspondiente.