La Campaña de Vacunación Invernal del IMSS se Mantendrá Hasta Marzo

Hay Módulos en Distintos Puntos de la Zona Metropolitana

Por Miguel Alvarado Valle

Personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene módulos de vacunación en distintos puntos de la zona metropolitana, entre ellos la Plaza Bicentenario, como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante enfermedades respiratorias y otras afecciones prevenibles. Desde este punto del centro histórico se aplican vacunas de in􀃀uenza, COVID, tétanos, así como esquemas de vacunación para niñas y niños a partir de los seis meses de edad hasta los nueve años.

Diana Almaraz Alvarado, licenciada en enfermería y personal vacunador del IMSS, explicó que el módulo opera de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. Detalló que esta jornada inició desde el mes de octubre y forma parte de una estrategia nacional que concluirá hasta marzo, periodo en el que se busca ampliar la cobertura de vacunación durante los meses de mayor incidencia de enfermedades propias del invierno.

Indicó que, además de la Plaza Bicentenario, el personal de salud se encuentra desplegado en distintos puntos de la zona metropolitana, principalmente en áreas de alta afluencia poblacional. Entre los lugares donde también se están aplicando vacunas se encuentran presidencias municipales, zonas comerciales de Guadalupe, así como tiendas como Bodega Aurrerá de Sauceda, Mercado Soriana y Walmart de Colinas del Padre, con la finalidad de acercar el servicio a más personas.

En cuanto a la respuesta ciudadana, Almaraz Alvarado señaló que en el módulo de Plaza Bicentenario se vacuna en promedio a alrededor de 40 personas por día, cifra que consideró positiva. No obstante, reconoció que conforme avanza la campaña, particularmente hacia los meses de febrero y marzo, la a􀃀uencia suele disminuir, aunque destacó que los adultos mayores mantienen una participación constante y responsable en este tipo de jornadas preventivas.

La enfermera precisó que no es obligatorio presentar la cartilla de vacunación para recibir alguna de las dosis, ya que el personal entrega un comprobante donde se especifica el tipo de vacuna aplicada, la dosis, el lote y la fecha correspondiente.

Finalmente, Diana Almaraz hizo un llamado a la población en general para que aproveche los últimos meses de la campaña invernal y acuda a cualquiera de los módulos disponibles. Reiteró que la vacunación está dirigida a toda la población y que representa una medida fundamental para la prevención de enfermedades, por lo que invitó a informarse y acudir a tiempo antes de que concluya la jornada en el mes de marzo.