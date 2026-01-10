Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Reducción de 65% en los Homicidios Dolosos en Guerrero y de 71% en Acapulco, de Octubre de 2024 a Diciembre de 2025

“Esto se Logra con la Estrategia de Atención a las Causas”

Los delitos de alto impacto tuvieron una disminución del 18% respecto a 2024 en Guerrero, siendo 2025 el año más bajo en los últimos ocho años y en Acapulco la reducción fue del 28 por ciento.

Con Acapulco se Transforma Contigo se limpian playas y vialidades, se atienden las áreas verdes y se da mantenimiento al alumbrado público; SICT invierte mil 880 mdp para el programa carretero del estado y Conagua renueva y sustituye los acueductos, implementa acciones para el saneamiento del agua, realiza obra contra inundaciones y moderniza la gestión de aguas residuales, basura y cascajo.

Acapulco, Guerrero.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en Guerrero se redujeron 65 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos por mes, de octubre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de 6.58 a 2.32 víctimas, mientras que en Acapulco este delito presentó una reducción del 71 por ciento al pasar de 2.32 a 0.68, es decir menos de un homicidio diario.

“Esto se logra con la Estrategia de Atención a las Causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación y mucha coordinación entre el gobierno del estado de Guerrero y el Gobierno Federal”, afirmó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad por el trabajo realizado en la región para incrementar la seguridad y destacó que se fortalecerán las acciones, particularmente en la Atención a las Causas, así como la coordinación con el Gobierno del estado.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que de manera anual el promedio diario de víctimas de homicidio dolosos en Guerrero también presentó una reducción del 24 por ciento entre 2024 y 2025 al pasar de 4.7 a 3.6 víctimas, mientras que, en el promedio diario de delitos de alto impacto hubo una reducción del 18 por ciento respecto a 2024, al pasar de 11.89 a 9.72, destacando 2025 como el año más bajo de los últimos ocho años. Y en el caso de Acapulco la disminución fue del 28 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que por instrucciones de la Presidenta se incrementaron las operaciones en Guerrero, con el objetivo de detener a los generadores de violencia y disminuir los delitos de alto impacto, con ello del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se han detenido a mil 788 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 34 toneladas de droga y se desmantelaron seis laboratorios.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad en Guerrero, las Mesas de Paz estatales tuvieron 315 sesiones, dos interestatales y dos mil 130 regionales, donde se alcanzaron 200 acuerdos. Se realizaron 29 Jornadas de Paz, se atendieron a 186 mil 439 personas de los municipios prioritarios de Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez, se realizaron 47 mil visitas Casa por Casa, se instalaron 29 Comités de Paz, 50 Ferias de Paz, se recuperaron 37 espacios públicos y se beneficiaron a 8 mil 993 familias con los Tianguis del Bienestar, 44 mil 364 en todo el estado. Agregó que, con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se canjearon 149 armas de fuego en nueve municipios.

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, informó que a través del programa Acapulco Se Transforma Contigo, desde marzo 2025 se incorporaron 12 camiones para la recolección de residuos urbanos con los que se han levantado más de 16 toneladas de basura, se atendieron las áreas verdes con 69 trabajadores, se han plantado 75 mil plantas nativas y 9 mil metros cuadrados (m2) de pasto, se han levantado 863 toneladas de basura en la playa, se realiza barrido manual en vialidades y se ha dado mantenimiento al alumbrado público con la rehabilitación de mil 539 postes y la instalación de 3 mil 702 luminarias. Además, se implementa el Plan Integral de la Recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco para lo que se han definido 15 lugares históricos y cuatro corredores estratégicos que se están rehabilitando, e informó que en febrero de este año será inaugurada la iluminación del Fuerte de San Diego, el edificio histórico más importante de Acapulco. Además, se construyen 20 kilómetros (km) de Senderos Camina Libre, Camina Segura.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que, como parte de los ejes prioritarios, este año se avanzó en la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa convirtiendo el camino rural a carretera pavimentada y se intervinieron ocho puentes de la Salina Cruz-Zihuatanejo. Como parte del programa carretero para el estado, informó que se están invirtiendo mil 880 millones de pesos (mdp) para la rehabilitación y construcción de 68 puentes de los que 40 son nuevos para la red estatal. Agregó que serán construidos 83 caminos artesanales con lo que se intervienen 143 km y se tiene un avance del 65 por ciento. En conservación de carreteras se intervienen 2 mil 101 km.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que serán sustituidos los acueductos Papagayo I y II, se rehabilitará el acueducto Lomas de Chapultepec, se construirán tres nuevos pozos radiales, se sustituirán y ampliarán las redes de distribución, se renovarán las estaciones de bombeo y se realizará una sectorización para la identificación de fugas. Añadió que se trabaja en el saneamiento del agua con la limpieza de ríos, arroyos y canales pluviales, la modernización del sistema de plantas de tratamiento, la sustitución y construcción de colectores y la renovación de cárcamos de bombeo, se realizarán obras de prevención contra inundaciones, se modernizará la planta de manejo de residuos de Miramar, se construirá una planta de selección para el reciclaje de basura y una estación de transferencia, así como una planta para que los residuos de la construcción se conviertan en material para intervenir banquetas y espacios públicos.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona, pues durante 2025 se registraron mil 312 homicidios, lo que convirtió al año pasado en el de menor incidencia desde 2009 y diciembre se colocó también como el mes más bajo en este delito en los últimos 10 años. En materia turística, puntualizó que la afluencia turística incrementó en 89.5 por ciento, la derrama económica en 131.7 por ciento, respecto al año anterior, la conectividad aérea en 13.8 por ciento y la infraestructura hotelera incrementó, cerrando 2025 con 16 mil 536 habitaciones, 300 hoteles en el puerto y una ocupación histórica del 98.4 por ciento. También agradeció a la Presidenta de México por el apoyo a la región con el programa Acapulco se transforma Contigo.