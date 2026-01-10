Refuerza la Capital Acciones de Mantenimiento y Limpieza del Centro Histórico

Con la visión de mantener un “Zacatecas más limpio que nunca”, el alcalde Miguel Varela ha reforzado acciones, como parte de esta estrategia que atiende de manera permanente, callejones, plazas, jardines y las principales calles del corazón de la ciudad.

A través del área de Servicios Públicos, dirigida por la licenciada Guadalupe Flores, se han redoblado los esfuerzos de las cuadrillas operativas. El objetivo es claro: que la constancia y el trabajo diario permitan que la ciudad luzca, hoy más que nunca, espacios limpios, ordenados y dignos para la convivencia social.

El fortalecimiento de este programa integral abarca la optimización de las rutas de recolección de basura, así como la presencia permanente de las cuadrillas de barrido manual y el mantenimiento especializado en parques y jardines.

La licenciada Guadalupe Flores informó que la maquinaria humana de la capital no baja la guardia, manteniendo una dinámica de trabajo que inicia en las primeras horas del día.

“Desde muy temprano el mejor equipo de la Capital, el de Servicios Públicos, barre y lava las calles de nuestro Centro Histórico. No estamos partiendo de cero, estamos reforzando lo que ya iniciamos para asegurar que cada colonia y cada plaza esté en óptimas condiciones”, puntualizó la funcionaria.

Para el alcalde Miguel Varela, la continuidad de este programa es fundamental para la calidad de vida, pero requiere de la colaboración de todos. En ese sentido, la titular del área hizo un llamado enérgico a la participación ciudadana para mantener los resultados logrados desde el año pasado.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma que la limpieza no es un esfuerzo de un solo día, sino un compromiso permanente para que la Capital siga brillando como el hogar que todos merecemos.