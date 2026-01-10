Aguascalientes, Entre los Estados del País con Mayor Acceso a Internet

De Acuerdo con el IMCO

Próximamente se instalarán más puntos de internet gratuito en distintas comunidades.

Con una de las coberturas más altas del país, Aguascalientes se posiciona como el cuarto estado del país con mayor acceso a internet, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al alcanzar a los 11 municipios del estado y fortalecer el acceso a internet con más de dos mil 133 puntos de wifi gratuito disponibles para la ciudadanía.

Gracias a la Red Compartida, hoy más del 96 por ciento del territorio estatal cuenta con cobertura de internet móvil y de datos. Esta infraestructura, diseñada para llevar conectividad a comunidades con acceso limitado o nulo, representa un paso decisivo para cerrar la brecha digital y garantizar la inclusión tecnológica en zonas urbanas y rurales.

La Red Compartida opera en Aguascalientes a través de 95 sitios de telecomunicaciones, lo que permite cubrir la totalidad de los municipios y asegurar que más personas puedan acceder a servicios digitales esenciales.

A este esfuerzo se suma el Programa “Internet Público Gratuito” del Gobierno del Estado, que hoy cuenta con dos mil 133 puntos de acceso wifi gratuito distribuidos estratégicamente en parques y jardines, escuelas, Casas del Bien Común, transporte público y espacios de alta afluencia.

Estos puntos funcionan mediante enlaces de microondas y tecnología satelital, lo que permite llevar internet incluso a zonas de difícil acceso, mejorando la calidad y continuidad del servicio.

La conectividad no sólo significa acceso a internet, sino más oportunidades. Gracias a estos avances, Aguascalientes fortalece el acceso a la educación, impulsa la innovación, mejora los servicios públicos y acelera el desarrollo social y económico del estado.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, anunció que próximamente se instalarán más puntos de internet gratuito en distintas comunidades e invitó a la población a conectarse a la red “WiFi Gratis Gobierno del Estado” y aprovechar este servicio que transforma vidas y conecta a Aguascalientes con el futuro.