El Centro Gerontológico Abre Inscripciones a Talleres Gratuitos Para Adultos Mayores

Admite a Personas de 60 Años Cumplidos

Son 73 talleres formativos y recreativos los que se encuentran disponibles, como Activación Física, Acordeón, Ajedrez, Baile de Salón, Bisutería, y más.

Para la gobernadora Tere Jiménez es prioritario atender a los adultos mayores.

Las personas interesadas deben acudir directamente a las oficinas del Centro Gerontológico, o comunicarse al 449 910 25 85, extensiones 1121 a la 1125.

Con el propósito de brindar espacios de aprendizaje y convivencia para las personas adultas mayores, el DIF Estatal Aguascalientes invita a las y los abuelitos a inscribirse en los talleres gratuitos del Centro Gerontológico.

Son 73 los cursos que se encuentran disponibles en este centro, los cuales fueron diseñados para fomentar la actividad física, el desarrollo creativo y el aprendizaje continuo. Entre ellos se encuentran Acondicionamiento y Activación Física, Acordeón, Ajedrez, Ballet, Baile de Salón y Baile Libre, Bajo Eléctrico, Bisutería, Carpintería, Charlas de Vida y Literarias, Club de Scrabble, Creación Literaria, Coro, Corte y Confección, Danza Folclórica, Danzón, Dibujo y Pintura, Dominó, Eutonía, Guitarra, Inglés, entre muchos otros.

La presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, destacó que para la gobernadora Tere Jiménez es prioritario brindar una atención integral a las y los adultos mayores mediante la promoción de actividades que contribuyan a su estado físico, emocional e intelectual, y que les permitan mantenerse activos y motivados.

Para inscribirse, es necesario tener 60 años cumplidos y presentar copia de la siguiente documentación: CURP, identificación oficial, certificado médico, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil a color.

La primera voluntaria del DIF Estatal invitó a las personas adultas mayores a sumarse a los talleres del Centro Gerontológico y a los Clubes de Adultos Mayores que operan en todos los municipios del estado, donde pueden convivir, hacer nuevas amistades y fortalecer sus habilidades.

Finalmente, comentó que las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas del Centro Gerontológico, ubicadas en avenida de la Convención Sur, esquina con avenida Mahatma Gandhi s/n, colonia Agricultura, o comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensiones 1121 a la 1125.