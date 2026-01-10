Policía Estatal y Ejército Supervisan Operación de la Puerta de Seguridad Sur

Opera las 24 Horas del día

Estas instalaciones están equipadas con tecnología avanzada para la vigilancia y prevención de delitos.

El nuevo comandante de la 14/a. Zona Militar, general Álvaro Javier Juárez Vázquez, conoció el funcionamiento de esta infraestructura.

Este arco de seguridad actúa como un filtro estratégico para prevenir el ingreso al estado de personas y vehículos vinculados a actividades delictivas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, y el general Álvaro Javier Juárez Vázquez, nuevo comandante de la 14/a. Zona Militar, realizaron la mañana de este viernes un recorrido de supervisión en la Puerta de Seguridad Sur, la cual opera las 24 horas del día con presencia permanente de la Policía Estatal, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, a fin de llevar a cabo revisiones de vehículos y personas.

Durante la visita, Martínez Romo explicó al general Juárez Vázquez que esta infraestructura cuenta con sistemas de detección de placas vehiculares y tecnología de reconocimiento facial, ambos enlazados de manera directa con el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes. Ambos acordaron fortalecer el trabajo conjunto para preservar la paz y el orden en todo el territorio estatal, con especial énfasis en carreteras y zonas limítrofes de la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que la Puerta de Seguridad Sur actúa como un filtro estratégico para prevenir el ingreso al estado de personas y vehículos vinculados a actividades delictivas, lo que ha favorecido la recuperación de autos robados y la detención de personas con mandamientos judiciales.

Martínez Romo reiteró la disposición del Gobierno del Estado de continuar trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para consolidar el Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y mantener a la entidad como una de las más seguras del país.

Finalmente, subrayó que Aguascalientes es un ejemplo de coordinación interinstitucional, al mantener una estrecha colaboración y comunicación permanente con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y las corporaciones de la policía municipal.