No Imponemos Cuotas a Automovilistas, Todas son Voluntarias: Normalistas de San Marcos

Piden a la Sociedad Conocer las Causas de su Movilización

Por Nallely de León Montellano

Desde el pasado 7 de enero, estudiantes de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos” de San Marcos, Loreto, mantienen una jornada de movilización que ha incluido la toma intermitente de casetas de peaje en distintos puntos del estado, acciones que este sábado se extendieron a las casetas de Calera y Vetagrande.

Las y los normalistas señalaron que estas actividades forman parte de su jornada anual de lucha y memoria, en el marco de la conmemoración de los hechos ocurridos el 13 de enero del año 2000, cuando estudiantes de la Normal de San Marcos fueron reprimidos por fuerzas policiacas durante una manifestación pacífica en la capital zacatecana.

A través de un pronunciamiento público, integrantes del movimiento estudiantil aclararon que la toma de casetas no tiene fines lucrativos ni busca afectar a la ciudadanía, sino que se realiza bajo un esquema de paso libre y cooperación voluntaria. Explicaron que los recursos recabados tienen como finalidad solventar gastos propios del internado, particularmente los relacionados con alimentación, prácticas académicas y necesidades básicas de la comunidad estudiantil.

Las y los estudiantes desmintieron versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios informativos, en las que se afirma que se cobra una cuota obligatoria a los automovilistas, y reiteraron que cualquier aportación es completamente voluntaria. Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad a no dejarse llevar por la desinformación y a conocer las causas que motivan su movilización.

Entre las principales demandas del movimiento se encuentran el cumplimiento de acuerdos previamente firmados con autoridades educativas, la atención del pliego petitorio en mesas tripartitas, el cambio de proveedor del comedor por uno de carácter local y la entrega inmediata de la partida destinada a la recreación estudiantil, recurso que utilizan para prácticas y actividades formativas.

Las y los normalistas subrayaron que la lucha estudiantil de la Normal de San Marcos tiene un carácter histórico y social, orientado a la defensa de una educación pública digna y a mejores condiciones de vida para quienes estudian bajo el sistema de internado, reiterando que sus acciones continuarán mientras no exista una respuesta concreta a sus demandas.