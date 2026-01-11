Protección Civil Llama a Extremar Precauciones Ante el Frío Extremo

Todos a Abrigarse y Evitar Traslados en Carretera

Por Nallely de León Montellano

El ingreso de la segunda tormenta invernal encendió las alertas en Zacatecas ante el pronóstico de temperaturas bajo cero, heladas severas y posibles nevadas en diversas regiones del estado durante este fin de semana.

Jorge Luis Gallardo Álvarez, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, este fenómeno provocará un ambiente gélido, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los menos cinco y cero grados centígrados, principalmente durante las madrugadas y al amanecer.

Detalló que para el domingo 11 de enero existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas del territorio estatal, mientras que para el lunes 12 se prevé la presencia de lluvia engelante, un fenómeno que congela el pavimento y representa un alto riesgo para la circulación vehicular y peatonal.

Ante este escenario, Protección Civil estatal exhortó a la población a extremar precauciones, evitar traslados por carretera si no son estrictamente necesarios y mantenerse informada a través de los avisos oficiales. Asimismo, se recomendó abrigar adecuadamente a niñas, niños, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad, así como resguardar a mascotas.

Gallardo Álvarez subrayó que, en caso de cualquier situación de riesgo, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o con las unidades municipales de Protección Civil, a fin de recibir atención oportuna.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la corresponsabilidad social para prevenir accidentes y afectaciones mayores, al tiempo que reiteraron que se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas ante posibles cambios en el pronóstico.