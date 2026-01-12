Hay Muchos Centros de Acopio Cerrados; Esto Representa Pérdidas Para los Productores: Narro

“Mañana Habrá Manifestación Para ser Escuchados”

El diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, anunció el inicio de una jornada de movi l ización social en Zacatecas ante las múltiples irregularidades detectadas en el proceso de acopio de f r i jol , si tuación que está afectando di rectamente a mi les de productores del estado.

El legislador informó que actualmente solo una parte de los centros de acopio se encuent ran operando, mientras que varios permanecen cerrados o con servicios l imi tados, lo que ha generado retrasos, traslados exc e s ivos y pé rdida s e conómi c a s para los agricul tores.

Como primera acción, este martes se real izará una manifestación en las of icinas de Segalmex, en protes ta por la fal ta de costales, la negat iva a recibir la producción, la lent i tud en los procesos y las presuntas práct icas que favorecen a intermediarios y acaparadores en detrimento de los campesinos.

Na r r o Cé s p e d e s s e ñ a l ó q u e e s urgente la aper tura de cent ros de acopio en Mi lpi l las de la Sierra, Bañón, Vi l la de Cos y Fresni l lo, a fin de evi tar que los productores tengan que recor rer largas distancias para comercial izar su cosecha. Anunció además que este mar tes a r r iba r á a Za c a t e c a s pe r sona l de Al imentación para el Bienestar, con quien se sostendrá una reunión en la delegación de la Sader para atender tanto el tema del acopio como la regularización de los pozos de riego, una demanda hi s tór ica del campo zacatecano.

En paralelo, ya se encuentran abiertas las ventani l las del programa Producción para el Bienestar, mediante el cual 66 mi l productores del estado pueden rat ificar su incorporación y acceder a apoyos como fert i l izantes y otros insumos. El diputado informó que el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) acompañará este proceso y adelantó que esta semana se gest ionará una reunión con el director general de la Conagua, Efraín Morales López, para abordar la problemát ica del agua en la ent idad.

Finalmente, José Nar ro indicó que también se dará seguimiento a las car reteras comprome t ida s por l a pr e s ident a Claudia Sheinbaum, así como a los proyectos pendientes en materia de infraestructura hidráulica, presas, regularización de concesiones y obras sociales.