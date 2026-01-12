La Encantada se Renueva: Habrá más Juegos, Nuevo Trenecito y Mini Granja

Otros Espacios del SEDIF También se Renuevan: De la Torre

Por Miguel Alvarado Valle

Los trabajos de intervención y mejora en el Parque La Encantada ya se encuentran en marcha como parte de los proyectos que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) impulsa para este 2026, con el objetivo de digni􀂿car los espacios públicos y fortalecer su función social y recreativa.

De acuerdo con el director general del organismo, Víctor Humberto de la Torre Delgado, actualmente se desarrollan o contemplan diversas obras dentro del parque, principalmente en el área del zoológico y en zonas recreativas, sin que esto haya implicado el cierre total del recinto.

Entre las acciones más relevantes, destacó la construcción de un nuevo módulo para albergar tres exhibidores adicionales en el zoológico, proyecto que ya se encuentra debidamente planeado y en proceso de ejecución. A la par, se trabaja en el armado de un nuevo trenecito, uno de los principales atractivos para las familias que acuden de manera regular a este espacio recreativo.

Asimismo, informó que en el área de Minizacatecas ya se realizaron intervenciones importantes, que incluyeron el reemplazo de algunos juegos infantiles, la instalación de nuevos módulos recreativos y la adecuación de espacios con super􀂿cies de tartán, con el propósito de ofrecer áreas más seguras y funcionales, especialmente para niñas y niños.

Estas obras, explicó, forman parte de una estrategia integral de modernización del parque, por lo cual, señaló que precisamente estas intervenciones fueron la razón por la cual en diciembre no se llevó a cabo la tradicional “Navidad Encantada”, ya que la presencia constante de maquinaria pesada y tractocamiones hacía inviable el desarrollo de actividades masivas.

No obstante, subrayó que el parque no ha sido cerrado en su totalidad, buscando que las y los ciudadanos puedan seguir utilizándolo para actividades deportivas y recreativas mientras avanzan los trabajos. Como parte de los nuevos proyectos, anunció la próxima creación de una minigranja dentro del Parque La Encantada, iniciativa que busca fortalecer el contacto de la niñez con la naturaleza y generar experiencias educativas.

Explicó que este espacio permitirá que las niñas y los niños conozcan de manera directa animales de granja como vacas, cerdos y aves, ante la necesidad de reconectar a las nuevas generaciones con el origen de los alimentos y los procesos naturales, un proyecto que cali􀂿có como innovador y de alto impacto social.

Finalmente, el director del SEDIF informó que las acciones de rehabilitación no se limitan al parque, ya que también se trabaja en otros centros estratégicos, como el Centro de Atención a la Violencia Familiar de Zacatecas (CAVIZ), donde se realiza una rehabilitación con recursos federales; la nueva Casa Cuna, uno de los proyectos prioritarios de la presidenta del SEDIF, Sara Hernández, y la Casa del Joven de Zacatecas.