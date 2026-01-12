Refugios y 911 Listos Frente las Bajas Temperaturas

Temperaturas más Extremas, en Madrugadas y al Amanecer

Por Miguel Alvarado Valle

En los últimos días, las temperaturas en Zacatecas han registrado un descenso considerable, derivado de las condiciones meteorológicas asociadas a la segunda tormenta invernal que afecta al país. Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró el llamado a la población para extremar precauciones, mantenerse informada y seguir las recomendaciones preventivas, ya que se prevé un ambiente gélido y posibles heladas durante los próximos días.

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los -5 y 0 grados centígrados, principalmente durante las madrugadas y al amanecer, lo que incrementa el riesgo de heladas importantes en distintas regiones del estado. Estas condiciones podrían verse acompañadas de lluvias y, en zonas altas, de la posible caída de nieve o aguanieve.

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha señalado que este tipo de fenómenos también genera riesgos adicionales para la movilidad, ya que el pavimento puede volverse resbaloso en cuestión de minutos, especialmente durante lluvias intensas, granizadas o en casos de lluvia engelante.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía a reducir la velocidad, guardar distancia entre vehículos y encender las luces cuando las condiciones de visibilidad lo requieran, priorizando siempre la seguridad. Asimismo, según los reportes del personal de Protección Civil en los días recientes, se ha atendido diversos reportes relacionados con estas condiciones climáticas, entre ellos encharcamientos pluviales ocasionados por el desazolve del sistema de alcantarillado, así como accidentes vehiculares registrados en distintos puntos de la zona conurbada.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo, reiteró que, ante la probabilidad de lluvias, heladas y el posible congelamiento del pavimento, se recomienda evitar salir a carretera si no es estrictamente necesario, abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Asimismo, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos o􀂿ciales, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de horas.

Finalmente, Protección Civil recordó que se encuentran habilitados refugios temporales para aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo o cuyas viviendas no cuenten con las condiciones necesarias para enfrentar el frío extremo. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al número 911 o solicitar apoyo a las unidades municipales y estatales.