Tere Jiménez se Reúne con el Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, con quien dialogó sobre diversos temas que contribuyen al desarrollo social de la entidad.

Durante el encuentro se destacó la importancia del diálogo y la colaboración entre instituciones para impulsar acciones que favorezcan la paz, la solidaridad, el respeto y la sana convivencia entre las familias de Aguascalientes.

Por último, la gobernadora le detalló algunos de los programas y acciones que este año se tiene previsto desarrollar a través de las diferentes dependencias estatales, en beneficio de los sectores más vulnerables para mejorar su calidad de vida.