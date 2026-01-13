Autoridad Educativa Estatal, Inactiva Ante el Frío Extremo

Ninguna Medida de Protección en el Regreso a Clases

Por Nallely de León Montellano

El regreso a clases en Zacatecas, este lunes 12 de enero, estuvo marcado por un ambiente de frío extremo y la presencia activa de la segunda tormenta invernal del año, que mantiene al estado bajo condiciones climatológicas adversas justo al arranque de las actividades escolares.

Desde las primeras horas del día, miles de familias enfrentan temperaturas que rondan entre los 0 y los -5 grados centígrados, con heladas generalizadas y la posibilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante en distintas regiones, principalmente en zonas altas y serranas.

Este fenómeno, que provoca que la lluvia se congele al tocar el suelo, representa un riesgo adicional para los traslados hacia los centros educativos.

Pese a este contexto, más de 475 mil estudiantes regresaron a clases en cinco mil 231 escuelas distribuidas en todo el estado, abarcando desde educación inicial hasta niveles superiores.

De ese total, más de 344 mil corresponden a niñas, niños y estudiantes de educación básica y especial, quienes integran el grupo más expuesto ante las bajas temperaturas.

El retorno a la actividad escolar también implica la reincorporación de cerca de 25 mil docentes y directivos, así como de más de cinco mil trabajadores administrativos y de apoyo, quienes deberán cumplir sus funciones en medio de un ambiente gélido y con condiciones variables en carreteras y accesos escolares.

Siendo el primer día de clases, hasta ahora las autoridades educativas no han dado a conocer lineamientos especí􀂿cos para enfrentar la contingencia climática, como posibles ajustes de horarios o recomendaciones diferenciadas para comunidades con mayor afectación por el frío, lo que ha generado inquietud entre madres, padres de familia y personal educativo.

Ante ello, únicamente se ha emitido la recomendación de reforzar cuidados a las y los estudiantes, lo cual implica ropa mayormente abrigadora y vigilar su estado de salud para evitar afectaciones en las vías respiratorias.

El inicio de clases en medio de estas condiciones climáticas pone de relieve la importancia de las medidas preventivas ante fenómenos meteorológicos extremos, particularmente en un estado donde el invierno suele afectar con mayor intensidad a comunidades rurales y a sectores con limitaciones en infraestructura para enfrentar las bajas temperaturas.