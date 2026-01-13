Ayuntamiento de Zacatecas Activa Plan de Contingencia por Temporada Invernal

Ante las bajas temperaturas registradas en el territorio capitalino y en atención a las alertas emitidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Meteorológico Nacional, el Ayuntamiento de Zacatecas activó de manera preventiva la estrategia y el plan de contingencia para la temporada invernal, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla.

El funcionario detalló que, por instrucciones del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, el protocolo de atención fue puesto en marcha desde antier, luego de que se pronosticara la presencia de nieve, aguanieve y lluvias gélidas en distintas zonas del estado de Zacatecas, con posibles afectaciones en la capital.

Santos Quintanilla señaló que, como parte de esta estrategia, se realizan recorridos permanentes en diversos puntos del municipio para localizar y brindar apoyo a personas en situación de calle y de vulnerabilidad, con el objetivo de prevenir pérdidas de vidas humanas y daños a la integridad física ocasionados por las bajas temperaturas.

“Estos recorridos se realizan desde la Coordinación Municipal de Protección Civil, en acompañamiento con el Sistema DIF Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Invitamos y, en muchos casos, acompañamos a las personas a los refugios y albergues habilitados; sin embargo, hay quienes se niegan a recibir esta ayuda, por lo que se canalizan los casos a través del área de trabajo social del DIF Municipal”, explicó.

El coordinador destacó que estas acciones se llevan a cabo de manera diaria y permanente, intensificándose durante el día y la noche ante el descenso de las temperaturas en la capital zacatecana.

Asimismo, informó que a las personas que deciden no trasladarse al albergue municipal se les entregan insumos básicos como chamarras, cobijas, bebidas calientes y pan, incluyendo roscas de reyes, a fin de que puedan resguardarse del frío y reducir riesgos a su salud.

Finalmente, Luis Felipe Santos Quintanilla reiteró que el albergue municipal, ubicado en Avenida de la Plata s/n, colonia Estrella de Oro, se encuentra abierto y operando las 24 horas del día. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de Protección Civil, a reportar personas en situación de calle y a sumarse con donaciones de cobijas, ropa y chamarras en buen estado para continuar apoyando a quienes más lo necesitan