Convocan a Participar en Biotropo, Festival de Cortometraje Científico y Medioambiental

Estudiantes, divulgadores, niñas y niños y toda persona interesada en contar historias podrá participar en la convocatoria de Biotropo, Festival de cortometraje y video corto de divulgación de la ciencia y el medio ambiente.

Este festival tiene el objetivo de promover el cuidado medioambiental a través de medios audiovisuales, con lo que se busca acercar a nuevos públicos este mensaje en formatos de documental, video corto y cortometraje.

Esta segunda edición girará en torno al eje temático del Cuidado del agua, y las y los participantes podrán inscribirse en alguna de las cinco categorías de este año: Documental corto, Redes sociales, Infantil, Inteligencia artificial y Drones.

“En esta convocatoria nos enfocamos en el tema del cuidado del agua, porque es una de las crisis que ya tenemos en puerta y podemos aportar algo desde la divulgación para su cuidado”, indicó Dunieska Karenina Sánchez Alvarado, egresada de la licenciatura en Antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) una de las organizadoras de Biotropo.

Para esta ocasión se agregaron las categorías de Inteligencia artificial y Drones, mediante lo cual se espera potenciar el uso de herramientas tecnológicas en la narrativa de historias audiovisuales que impacten en las audiencias, agregó Sánchez Alvarado.

La convocatoria se encuentra disponible en redes sociales desde hoy y cerrará en tres meses. Los primeros lugares en las categorías de Documental corto y Drones, recibirán un estímulo económico de 10 mil pesos; en Redes sociales e Inteligencia artificial obtendrán un premio de cinco mil pesos, y el o la ganadora en Infantil se llevará tres mil pesos.

Además, las y los finalistas participarán en un boot camp en el que recibirán capacitación y asesoría en temas de comunicación de la ciencia, manejo de drones y storytelling, y obtendrán acceso a actividades recreativas en recintos como el Acuario Michin de Guadalajara.

“La mayoría de nuestros participantes han sido jóvenes, hay muchos estudiantes enfocados en Biología o Física; también han participado niños y unos cuantos especialistas más grandes porque está abierto a todas las edades”, refirió.

En la primera edición participaron más de 84 trabajos bajo la temática “Divulgación”, los cuales fueron exhibidos en espacios públicos, instituciones científicas y museos, como parte de una gira de los cortometrajes seleccionados, y este año se espera que el ejercicio se repita en espacios como el Museo de Paleontología o el Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El Director del MCA, doctor Eduardo Santana Castellón, reconoció el esfuerzo de iniciativas como ésta que emplean manifestaciones artísticas como el cine para enviar un mensaje de conciencia a las audiencias, y recordó que desde esa institución se impulsan esfuerzos similares, como el Premio de Cine Medioambiental del FICG.

“Biotropo no sólo es ecología, medio ambiente, flora, fauna, aire y agua; sino también arte, poesía y música; y eso nos llega a una parte diferente de nuestro cerebro que nos permite actuar”, resaltó Santana Castellón.

Las personas interesadas en participar podrán consultar los detalles completos del festival Biotropo en redes sociales como Facebook o Instagram.