Registro de Líneas Celulares, Para Combatir Delitos Como la Extorsión: Ulises Mejía Haro

El Estado Tiene la Capacidad de Resguardar Información Personal, Sostiene

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado federal Ulises Mejía Haro consideró que la medida para registrar las líneas telefónicas con datos personales, incluida la CURP biométrica, representa un avance en materia de seguridad y modernización administrativa, pese a la incertidumbre que ha generado entre la población por el manejo y resguardo de la información personal. Afirmó que el objetivo central es cerrar espacios a delitos como la extorsión telefónica y el uso anónimo de chips, una práctica que ha facilitado la comisión de ilícitos en todo el país.

Ante los cuestionamientos sobre el riesgo de hackeos o uso indebido de datos, el legislador reconoció que ninguna nación está exenta de vulnerabilidades cibernéticas, incluso aquellas consideradas potencias tecnológicas.

No obstante, subrayó que el Estado mexicano tiene la capacidad institucional y técnica para resguardar la información personal, y sostuvo que el verdadero reto es fortalecer la solidez tecnológica nacional para reducir la dependencia de plataformas y clústers extranjeros. En ese sentido, Mejía Haro destacó la importancia de impulsar el talento mexicano en materia tecnológica, de modo que sean especialistas nacionales quienes administren y protejan los datos de la población.

Consideró que esto forma parte de una estrategia más amplia de soberanía tecnológica, en la que la información de los ciudadanos sea resguardada por infraestructura y personal del propio país, disminuyendo riesgos externos.

El diputado enmarcó la CURP biométrica dentro de un proceso de digitalización y simplificación de trámites, recordando que en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas para eliminar trámites burocráticos y reducir en un 50 por ciento los procedimientos gubernamentales en los tres niveles de gobierno, con la meta de que el 80 por ciento de ellos sea digital.

Mencionó que la autenticación biométrica permitirá garantizar que quien realiza un trámite o adquiere una línea telefónica sea realmente la persona titular.

Asimismo, argumentó que este mecanismo ofrecerá mayor protección a la ciudadanía, ya que dificultará la compra anónima de chips telefónicos, una práctica común que ha sido utilizada para realizar llamadas de extorsión o secuestro virtual. Recordó que actualmente cualquier persona puede adquirir un chip y usarlo sin mayores controles, mientras que con el nuevo esquema se podrá identificar con mayor precisión a quien hace uso de una línea.

Finalmente, Mejía Haro vinculó esta medida con otras acciones recientes, como el bloqueo de señales telefónicas en centros penitenciarios, anunciado por autoridades federales, al señalar que muchas llamadas de extorsión se originan desde esos espacios gracias a procesos “endebles” de control.