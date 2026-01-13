Respuesta Ciudadana a Vacunación Reduce Casos de Influenza en Aguascalientes

Gracias a la buena respuesta de la población a la campaña de vacunación contra enfermedades propias de la temporada invernal, Aguascalientes se ubica entre los estados con menor número de casos de influenza estacional y cero defunciones por esta causa.

La campaña de vacunación inició el 13 de octubre y concluirá el 3 de abril, periodo durante el cual se ha logrado una alta participación ciudadana que ha contribuido a proteger la salud de la población.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Federal de Enfermedades Respiratorias Virales, correspondiente al período del 28 de septiembre de 2025 al 3 de enero de 2026, a nivel nacional se registraron dos mil 313 casos positivos de influenza, mientras que en Aguascalientes se confirmaron únicamente 28 casos, lo que representa el 1.2 por ciento del total nacional.

Como parte de la estrategia de vacunación, en el estado se ha inmunizado a 302 mil 915 personas, lo que equivale al 79 por ciento de la meta programada, posicionando a Aguascalientes en el quinto lugar nacional en cobertura de vacunación.

La Secretaría de Salud del Estado reiteró el llamado a la población para mantener las medidas preventivas que reducen el riesgo de contagio de influenza estacional, como completar el esquema de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo; mantener una adecuada higiene respiratoria; evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios; reforzar la limpieza y desinfección de superficies de uso común; y ventilar de manera constante los espacios cerrados.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de proteger la salud de las y los habitantes de Aguascalientes, mediante acciones preventivas que contribuyan a mantener una baja incidencia de influenza durante la temporada invernal.