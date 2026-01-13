Tere Jiménez Reconoce a la Mejor Policía del País con Aumento Salarial

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció un incremento salarial y la entrega de bonos para policías estatales a partir de la primera quincena de enero de 2026, con lo que da cumplimiento a su compromiso de mejorar sus condiciones laborales para que tengan una mayor calidad de vida para ellos y para su familia.

“Esto también es un reconocimiento a su labor, valentía, vocación y entrega; queremos que tengan una mayor motivación y compromiso en su tarea de salvaguardar la seguridad de la población; fue un compromiso que asumí con ustedes y hoy estamos cumpliendo”, dijo la gobernadora ante las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Asimismo los exhortó a seguir trabajando con el corazón y ser cercanos a la ciudadanía para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

“Gracias por su labor; mi compromiso es que el próximo año tengan otro aumento para que sean de los policías mejores pagados en México, porque realmente Aguascalientes lo necesita y ustedes se lo merecen; muchas gracias por entregar ese cariño y amor a Aguascalientes”, les dijo durante el evento que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, detalló que este beneficio es para los mil 710 policías que integran la corporación a su cargo, de los cuales 451 pertenecen al área de Reinserción Social. Destacó que desde el inicio de la actual administración estatal se han tenido incrementos salariales significativos en todas las categorías.

“Este beneficio es una muestra clara del interés que mantiene la gobernadora Tere Jiménez por garantizar la seguridad de las familias de Aguascalientes y nosotros sabremos corresponder a esa confianza. Cuente con nuestra entrega y compromiso por la paz y tranquilidad de las familias del estado”, concluyó.

En el evento también estuvieron presentes Arturo Martínez Morales, director general de Seguridad Pública y Vialidad del Estado; Salvador Ortiz Esparza, jefe de Estado Mayor de la SSPE; y Óscar López Ortega, director operativo de la SSPE.