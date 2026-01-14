Busca Isadora Santiváñez Tipificar Como Delito la Violencia Vicaria

Mantendrá su Agenda en Defensa de Mujeres e Infancias

Por Miguel Alvarado Valle

La diputada local Isadora Santiváñez Ríos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito, adelantó que durante 2026 una de sus principales prioridades legislativas será impulsar la tipificación de la violencia vicaria en Zacatecas, al considerarla una de las expresiones más graves y lacerantes de la violencia contra las mujeres y las infancias.

Además de la violencia vicaria, la legisladora informó que continuará impulsando una agenda legislativa centrada en la defensa de los derechos de las mujeres y de las infancias, particularmente de aquellas que han sufrido distintos tipos de violencia.

Indicó que su labor durante 2026 estará enfocada en consolidar las reformas ya aprobadas y en fortalecer el marco jurídico estatal para garantizar una mayor protección a estos sectores, mediante iniciativas que atiendan problemáticas estructurales aún no resueltas.

Entre los temas centrales que busca impulsar se encuentra la nueva Ley de Cuidados, una iniciativa que, dijo, resulta fundamental para reconocer y regular las labores de cuidado que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres. Aunque reconoció que diversas diputadas han presentado propuestas sobre este tema, destacó que su iniciativa cuenta con un amplio desarrollo de articulados y se complementa con reformas orientadas a ampliar las agravantes en casos de violencia familiar.

Santiváñez Ríos subrayó que durante la actual legislatura ya se han aprobado seis iniciativas de su autoría, lo que calificó como un avance significativo.

Entre ellas, destacó la tipificación de la violencia económica, la ampliación de la Ley 3 de 3 contra violentadores para impedir que personas sancionadas accedan a cargos en la administración pública municipal o estatal, así como el incremento de las penas por abuso sexual infantil, con el objetivo de eliminar beneficios preliberacionales para los agresores.

Asimismo, resaltó la aprobación de reformas a la Ley Olimpia para incorporar nuevas formas de violencia digital, como el uso de deep fakes para vulnerar la intimidad sexual de las personas, y la tipificación de la violencia política en razón de género cometida mediante el uso de inteligencia artificial.

Consideró que estas iniciativas colocan a Zacatecas a la vanguardia en el reconocimiento de nuevas modalidades de agresión derivadas del uso de tecnologías digitales. Finalmente, la diputada explicó que concentrará sus esfuerzos en el segundo año legislativo para que las iniciativas pendientes avancen en comisiones y puedan ser dictaminadas y aprobadas en esta legislatura.

Reiteró que su objetivo es dejar un legado normativo en beneficio de las mujeres y las infancias, particularmente con la aprobación de la violencia vicaria, a fin de que Zacatecas cuente con herramientas legales eficaces para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia.