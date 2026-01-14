Madres de Familia Toman la Primaria González Ortega por Falta de Maestro, y al Docente lo Tienen sin Trabajar

Burocracia Evita Rápida Solución del Asunto

Por Nallely de León Montellano

Madres de familia tomaron este martes la primaria González Ortega, en la capital zacatecana, para exigir la asignación de un docente de planta para el grupo de sexto “C”, luego de que se informara sobre un procedimiento de investigación abierto contra el maestro Alejandro Zapata quien está a cargo de este grupo. En este sentido, el docente confirmó que existe un proceso en su contra derivado del señalamiento de una familia, mismo que –aseguró– ya cuenta con dictamen desde diciembre.

Explicó que, tras ese resolutivo, se reincorporó a la escuela en ese mismo mes ante la solicitud de madres y padres de familia, quienes, dijo, promovieron un documento para pedir su retorno. El profesor afirmó que, recientemente supo que 22 de 23 familias del grupo respaldan su permanencia frente a clase. Sin embargo, expuso que fue separado de manera precautoria sin que, previamente, se realizara una reunión con los tutores para evaluar su desempeño, lo que derivó en rezago académico para el alumnado.

De acuerdo con el maestro, en el área de primarias se le planteó un posible cambio de centro de trabajo con base en el dictamen, aunque subrayó que dicho movimiento sería “a consideración”, por lo que, sostuvo, tendrían que consultarle. De igual manera, añadió que la indagatoria, a su juicio, no escuchó su versión con la misma amplitud, y pidió que el caso se revise con objetividad y a profundidad.

El docente evitó detallar el motivo especí fico del señalamiento por tratarse de un procedimiento con información reservada y por la protección de datos de la parte involucrada. Sin embargo, indicó que su estatus actual es asistir a la escuela para firmar su presencia, aunque este martes no pudo hacerlo por la toma del plantel, y señaló que el sindicato le ha brindado respaldo.

En su posicionamiento, Zapata planteó que el caso re􀃀eja una problemática más amplia en el sistema educativo: la saturación en las áreas jurídicas y la recurrencia de con􀃀ictos escolares, por lo que consideró necesario fortalecer la atención institucional y los procesos de investigación para evitar afectaciones tanto a estudiantes como a trabajadores. Mientras tanto, madres de familia mantienen la exigencia de certeza para el grupo y una solución que garantice continuidad en las clases, en medio de un con􀃀icto que volvió a tensar la vida escolar del plantel.