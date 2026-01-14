Por Falta de Voluntad Política, no se Resuelven Reclamos de los Trabajadores de Salud: Peña

Se les Violenta Salarialmente, Acusa

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, hizo un llamado urgente a las autoridades para atender de fondo la crisis que enfrenta el sector salud en Zacatecas. Expreso el respaldo total de su partido a las y los trabajadores del sector salud, agremiados de la Sección 39 del SNTSA, quienes se han manifestado de manera pacífica para exigir el respeto a sus derechos laborales.

El dirigente priísta subrayó que el personal de salud lleva semanas e incluso meses exigiendo el pago del programa estatal de profesionalización en enfermería y trabajo social, así como el respeto a derechos adquiridos desde 2016.

Señaló que este conflicto no se ha resuelto por falta de voluntad política y por una simulación administrativa que ha afectado directamente a los trabajadores del sector. Peña Badillo afirmó que la salud no puede ser utilizada con fines partidistas ni seguir siendo un espacio de agravios laborales, al advertir que no se puede continuar violentando salarialmente a quienes sostienen el sistema de salud en el estado.

Asimismo, criticó el funcionamiento del modelo IMSS-Bienestar, al considerar que ha sido un fracaso al no ofrecer soluciones claras ni operativas y, por el contrario, generar mayor desorden en la atención médica y en las condiciones laborales del personal de salud.

Por otra parte, el presidente del PRI también llamó a atender la problemática que enfrentan las y los productores zacatecanos, quienes nuevamente se han visto obligados a manifestarse ante la falta de apertura de los centros de acopio para la compra de frijol a precio de garantía, compromiso que fue asumido por el Gobierno Federal y que no se ha cumplido.

Finalmente, Peña Badillo advirtió que los productores continúan vendiendo el kilo de frijol entre cinco y ocho pesos, muy por debajo del precio prometido, lo que ha generado desesperación en el campo zacatecano. Sostuvo que Zacatecas no puede seguir siendo engañado y aseguró que el PRI continuará alzando la voz de manera firme para defender a los sectores que hoy se sienten abandonados.