Pronostica IAM un mes de Enero más Cálido de lo Normal

Propiciado por el Fenómeno Meteorológico de “La Niña”

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), dependiente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la UdeG, en rueda de prensa dio a conocer que habrá temperaturas más cálidas para el mes de enero propiciadas por el fenómeno meteorológico de “La Niña”, condiciones que podrían permanecer por lo menos durante el primer trimestre de 2026.

El doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM, presentó el pronóstico del mes de enero con un mapa de las probables temperaturas en Jalisco y que estarán 0.5 y un grado centígrado por encima de la norma; será más cálido en comparación con las series históricas.

“El balance general será un mes más cálido de lo normal; ésta sería la radiografía del mes de enero. Pero, aclaramos, este mapa no me dice lo que ocurrirá el 24 de enero, por ejemplo; estamos hablando del promedio y las condiciones puntuales diarias se deben consultar a través del IAM para conocer los rangos de temperatura mínima y máxima”, dijo.

López Reyes atribuyó el pronóstico del clima a las condiciones frías que propicia el fenómeno de “La Niña”, caracterizado por las condiciones frías del agua del Pacífico ecuatorial y tropical por lo menos en los próximos dos meses y, probablemente, hasta marzo.

“Pero a partir de los meses de primavera, como lo observan los modelos meteorológicos de diferentes servicios internacionales, se registraría un movimiento ascendente que significa que dejamos a ‘La Niña’ y que se presentarán temperaturas dentro de lo normal al inicio de la primavera”, precisó el meteorólogo.

Mientras, se esperan lluvias puntuales con acumulados entre 10 a 20 milímetros en las diferentes regiones durante febrero; se trata de precipitaciones anómalas, pues durante el mismo periodo se han registrado entre 5 y 10 milímetros. Se espera que hacia la primavera se registre un evento de neutralidad.

El maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo del IAM, informó que durante el pasado mes de diciembre las estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo de la entidad registraron precipitaciones con acumulados de entre 30 y 50 milímetros, principalmente en la zona montañosa y costera.

Sin embargo, diciembre fue un mes más cálido y estuvo por encima de los registros con temperaturas que superaron la media de 1 a 1.5 grados. El incremento se registró en las regiones Valles, Costa, Sierra Occidental; siendo la zona Norte la que registró el incremento de la temperatura, explicó Zamora Salvador.

Adelantan bajas temperaturas durante la presente semana

López Reyes adelantó que durante la presente semana persistirán las bajas temperaturas al amanecer en prácticamente todo el estado, con excepción de la costa. Además, las tardes no serán tan cálidas, pues se esperan temperaturas máximas entre los 21 y 23 grados.

Sin embargo, a partir de la próxima semana es probable que las temperaturas mínimas y máximas asciendan con la misma tendencia del mes de diciembre y se registren temperaturas por arriba de lo normal.