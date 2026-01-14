Refrendan Compromiso de Colaboración el Poder Judicial y la Casa de los Saberes Jurídicos

Zacatecas, Zac. – El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Carlos Villegas Márquez, sostuvo una reunión de trabajo con la Maestra María Cristina Flores Vera, Directora de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “Ministro Roque Estrada Reynoso” en Zacatecas.

El encuentro tuvo como objetivo establecer el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada entre ambas instituciones, a fin de fortalecer los procesos de capacitación y actualización permanente del personal del Poder Judicial del Estado.

Durante la reunión, el Magistrado Presidente, Carlos Villegas Márquez, agradeció el apoyo que brinda la Casa de los Saberes Jurídicos, al considerar que sus actividades académicas y formativas permiten al personal jurisdiccional mantenerse actualizado en temas jurídicos relevantes, lo que se traduce en una mejor impartición de justicia.

Por su parte, la Directora de la Casa de los Saberes Jurídicos en Zacatecas reafirmó el compromiso de continuar colaborando de manera cercana con el Tribunal Superior de Justicia, impulsando acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del conocimiento jurídico y la profesionalización de las y los servidores públicos judiciales.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas refrenda su compromiso con la capacitación continua, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento permanente de la función jurisdiccional, en beneficio de una justicia más profesional, eficiente y cercana a la sociedad.