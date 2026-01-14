¡Comienza el año con Empleo! Este 15 de Enero se Reanudan los Jueves de Bolsa de Trabajo

En Palacio de Gobierno

Se ofertarán más de mil vacantes para diversos perfiles laborales.

Se recomienda acudir con identificación oficial, CURP y varias solicitudes de empleo o curriculum vitae para agilizar el proceso.

Más información al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900.

¡Inicia el año con nuevas oportunidades laborales! Si estás en busca de empleo, acude este 15 de enero a la primera edición 2026 del “Jueves de Bolsa de Trabajo” en el Palacio de Gobierno, de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

En esta jornada participarán diversas empresas, principalmente de los sectores automotriz, alimentario y tecnológico, como Shoshiba, Grupo Lala, Marelli, Minth, Dilusa, Edgewell, Walmart, Texas Instruments, Jatco, entre otros. Durante el evento se ofertarán más de 1,000 vacantes para diferentes perfiles laborales.

También se contará con una Estancia Infantil a cargo del DIF Estatal, para que madres y padres puedan dejar a sus hijas e hijos en un espacio seguro mientras conocen las vacantes; además, en punto de las 9:00 de la mañana, el Servicio Estatal y Nacional de Empleo (SNEA) brindará diversos talleres para las y los buscadores de empleo en el segundo patio del Palacio de Gobierno.

Así mismo, en el evento estará presente la Coordinación General de Movilidad (CMOV) para dar información relacionada con la Tarjeta Soluciones YoVoy y hacer recargas de saldo para los usuarios.

La jornada se dirige a personas mayores de 18 años con escolaridad desde nivel primaria hasta licenciatura o ingeniería; se recomienda a las y los asistentes acudir con identificación oficial, CURP y varias solicitudes de empleo o curriculum vitae para agilizar el proceso.

Para obtener más información, las y los interesados pueden visitar las oficinas del SNEA ubicadas en Ficotrece, en avenida Manuel Gómez Morín s/n, Nave 55, colonia Ferronales, o comunicarse al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900.