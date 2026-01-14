Gran Fondo Nueva York Reunirá a más de dos mil Ciclistas de Talla Internacional en Aguascalientes

El Próximo 22 de Marzo

El evento contará con una ruta de 144 kilómetros y otra de 78 kilómetros.

Podrán participar personas de 18 años en adelante, en las categorías varonil y femenil; inscripciones abiertas en https://aguascalientes.gfny.com/.

Cuenten con nosotros y sean bienvenidos a Aguascalientes, estaremos muy al pendiente para brindarles todas las facilidades: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció que la entidad será sede, el próximo 22 de marzo, del evento ciclista internacional Gran Fondo Nueva York (GFNY) y que reúne a más de 2 mil ciclistas de 10 países.

“Cuenten con nosotros y sean bienvenidos a Aguascalientes; estaremos muy al pendiente para brindarles todas las facilidades. El objetivo es que la entidad sea el epicentro del ciclismo y que regresen nuevamente. Somos un estado seguro y estamos coordinados municipio, estado y federación para que vivan la mejor experiencia”, señaló.

El GFNY se ha realizado en 35 países de los cinco continentes, con la participación de ciclistas amateurs y profesionales retirados. Esta edición contará con diversas sedes, entre ellas Aguascalientes, donde clasificarán atletas rumbo al Campeonato Mundial Gran Fondo Nueva York (GFNY), que se llevará a cabo en mayo en esa ciudad estadounidense.

Arturo Durán Hernández, director operativo y logístico del GFNY México, explicó que el evento contará con dos rutas, una de 144 kilómetros y otra de 78 kilómetros, en las que podrán participar personas mayores de 18 años, tanto en la rama femenil como varonil.

Añadió que las y los participantes han catalogado al GFNY como uno de los mejores eventos en México y Latinoamérica, y destacó la hospitalidad de Aguascalientes. Asimismo, informó que cada persona inscrita recibirá jersey oficial, medalla conmemorativa, chip de cronometraje, servicios de primeros auxilios, seguro de gastos médicos, auxilio mecánico y seguridad durante todo el evento, con el objetivo de ofrecer una experiencia profesional y dar a conocer el estado.

La salida y meta del evento serán en la Isla San Marcos. Algunas de las vialidades y puntos por donde circularán las y los ciclistas son: boulevard San Marcos, boulevard Juan Pablo II, carretera a Calvillo, Libramiento Sur, carretera Arroyo Seco, Tapias Viejas, El Ocote, carretera Aguascalientes–Villa Hidalgo, carretera San Pedro Cieneguilla y avenida Siglo XXI, entre otros.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el sitio web https://aguascalientes.gfny.com/, donde también se pueden consultar las rutas completas.

Cabe destacar que, de manera previa al evento, los días 20 y 21 de marzo se llevará a cabo una Expo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Isla San Marcos, en la que se ofrecerán productos y servicios relacionados con el ciclismo.

En la presentación que se realizó en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente Municipal de Aguascalientes; César Medina Cervantes, presidente Municipal de Jesús María; Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA); José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; y José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; entre otras autoridades estatales y municipales, así como integrantes del Comité Organizador del evento.