Nueva Agencia de Movilidad Impulsará la Modernización del Transporte Público

Sustituye a la Coordinación General de Movilidad

La gobernadora Tere Jiménez tomó protesta a las y los integrantes de la Junta de Gobierno del organismo recién creado.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, tomó protesta a las y los integrantes de la Junta de Gobierno de la nueva Agencia de Movilidad del Estado, organismo que sustituye a la Coordinación General de Movilidad y que será el responsable de impulsar la modernización del transporte público y fomentar una nueva cultura de movilidad en el estado.

“La creación de la Agencia de Movilidad es un acto de justicia social, ya que representa un paso decisivo para consolidar un transporte público más eficiente, accesible y sustentable mediante la innovación tecnológica y la implementación de sistemas inteligentes; además, de fomentar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, fortalecer la accesibilidad universal y contribuir al cuidado del medio ambiente”, sostuvo la gobernadora.

En ese sentido, pidió a las y los integrantes de la Junta de Gobierno, máxima autoridad de la nueva Agencia de Movilidad, trabajar arduamente y de forma conjunta con la iniciativa privada, autoridades de gobierno y la propia sociedad en el diseño de programas y acciones que ayuden a mejorar y hacer más eficiente el transporte público, la movilidad y la seguridad vial en el estado.

Durante el acto protocolario, Ricardo Serrano Rangel, director general de la Agencia de Movilidad del Estado, precisó que con este nuevo esquema se busca brindar un servicio eficiente y de calidad a las y los usuarios del transporte público, que incluye autobuses urbanos, taxis y combis; además de planear y regular la infraestructura y servicios en materia de movilidad.

La Junta de Gobierno la conforman la gobernadora Tere Jiménez como presidenta; el director general de la Agencia de Movilidad del Estado, Ricardo Serrano, como secretario técnico; además del secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Martín Cervantes García; el contralor del Estado, Juan Pablo Gómez Diosdado; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado, Guillermo de la Torre Sifuentes; la secretaria de Administración del Estado, Raquel Soto Orozco; el secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte; el secretario de Innovación y Gobierno Digital del Estado, Ramiro Pedroza Márquez, y el diputado presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte del H. Congreso del Estado.