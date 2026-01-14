Tere Jiménez Pone en Marcha Nuevo Desarrollo Habitacional Para Taxistas

Fraccionamiento Naturaleza

El fraccionamiento contará con más de 600 viviendas dignas, ubicadas al nororiente de la ciudad.

El proyecto reafirma el compromiso de la gobernadora con los taxistas, reconociendo su esfuerzo diario y mejorando su calidad de vida con acceso a un hogar.

Con un mensaje de reconocimiento al esfuerzo diario de quienes trabajan incansablemente por sus familias, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de la construcción del fraccionamiento Naturaleza, un nuevo desarrollo habitacional diseñado especialmente para taxistas.

“Todas las familias merecen un patrimonio propio y digno, especialmente quienes se levantan temprano, luchan y se esfuerzan todos los días”, expresó la gobernadora al dirigirse a las y los trabajadores del volante, a quienes reiteró su respaldo y compromiso.

Tere Jiménez destacó que, en Aguascalientes, la vivienda se construye con visión de futuro, calidad y dignidad. “Las casas son bonitas, pensadas para ustedes y sus familias. Hoy, inicia un nuevo sueño y debemos seguir avanzando juntos. En el Gigante de México, no sólo construimos vivienda, creamos hogares”, subrayó.

El fraccionamiento Naturaleza se ubica al nororiente de la ciudad y contará con 600 viviendas, cada una con dos recámaras, baño, sala-comedor, cocina y patio de servicio, ofreciendo espacios seguros, cómodos y funcionales para el desarrollo de las familias.

Arturo Morones de la Ossa, representante de la empresa desarrolladora del proyecto inmobiliario, Comercializadora de la Ossa S. A. de C. V., aseguró que este proyecto va más allá de la construcción de casas. “Naturaleza es el inicio de una comunidad; cada hogar será un legado para sus hijos. Con esta primera piedra comienza la realización de sus sueños”, afirmó.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reconoció el humanismo y entusiasmo de la gobernadora para hacer realidad este proyecto, destacando que durante años el gremio de taxistas no contó con suficientes oportunidades para acceder a un patrimonio propio, algo que hoy comienza a cambiar.

A su vez, Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado (IVSOP), resaltó el interés permanente de la gobernadora para que todas las personas tengan acceso a una vivienda, especialmente sectores trabajadores como los taxistas. Informó que las primeras viviendas serán entregadas en aproximadamente seis meses.

Durante el evento también estuvieron presentes Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Lucía de León Ursúa, diputada local; Arentsen Dávila Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Mauricio Peña Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios del estado de Aguascalientes.