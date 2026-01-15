“Avance Sustancial”, Fallo de la Corte Sobre Reforma al Issstezac: Rodarte

Sin Embargo, Persisten “Vacíos” y Temas no Resueltos

Por Nallely de León Montellano

La Sección 58 del SNTE consideró como “un avance sustancial” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma del Issstezac, al declarar inconstitucionales los artículos 128 y 128 Bis, así como al ratificar el principio de no retroactividad para proteger derechos adquiridos, entre ellos el pago de aguinaldo para quienes ya lo tenían reconocido.

En entrevista, Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58, sostuvo que el fallo era esperado desde hace meses y representa un logro para las y los derechohabientes del instituto, aunque aclaró que el sindicato no queda completamente satisfecho, debido a que persisten “vacíos” y temas no resueltos que seguirán impulsando por otras vías.

Rodarte explicó que, con esta determinación, la Corte confirmó que la reforma no puede aplicarse de forma retroactiva y que deben respetarse prestaciones previamente establecidas. Señaló que esta definición reduce la incertidumbre que existía entre trabajadores en activo, jubilados y pensionados, en un contexto donde el Issstezac ha sido motivo de disputa pública y legal desde la modificación legislativa de agosto de 2024.

El dirigente sindical atribuyó parte del resultado a la estrategia jurídica y de cabildeo que –dijo– sostuvo el magisterio, al referir que una comisión integrada por asesores legales del sindicato acudió a la SCJN para entregar documentación y argumentos a equipos de análisis vinculados con los ministros.

Incluso, aseguró que durante la discusión se escucharon razonamientos que coincidían con planteamientos presentados por su organización. Además, Rodarte señaló que la resolución también impacta en el debate sobre la narrativa de “quiebra” del instituto, al insistir en que el Estado, como garante, no puede trasladar “los costos” o responsabilidades a la clase trabajadora mediante recortes o modificaciones que lesionen derechos ya adquiridos.

Sin embargo, adelantó que la Sección 58 mantendrá la ruta legal y de derechos humanos para ampliar los alcances de la protección, al mencionar que también buscan que se revise el incremento de cuotas y la retención de un porcentaje a jubilados, aspectos que –según indicó– continúan generando inconformidad.

El líder sindical añadió que, desde su perspectiva, el fallo también deja un mensaje al ámbito legislativo local, al evidenciar que la reforma aprobada en 2024 tuvo elementos que no se sostuvieron ante el análisis constitucional.

En ese sentido, sostuvo que el movimiento de base seguirá atento a las próximas discusiones y eventuales ajustes, con el objetivo de que las modificaciones futuras no vuelvan a poner en riesgo la seguridad social de las y los trabajadores del estado.