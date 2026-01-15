Canasta Básica Continúa Siendo Inaccesible Para la Mayoría

Se Necesitan más de 1.29 Salarios Mínimos Para Pagarla

El 13% de Aumento en el Salario Mínimo no es Suficiente Para Resolver las Necesidades Básicas, Señalan Expertos de la UdeG

Tras el cierre del año 2025, expertos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) plantearon los retos económicos que tendría México en este 2026, tomando en cuenta el contexto político mundial, el alza de precios en productos básicos, entre otros factores que afectan el bolsillo de las y los mexicanos.

El profesor e investigador del Departamento de Economía del CUCEA, doctor Héctor Iván del Toro Ríos, declaró en rueda de prensa que, durante el presente año y a pesar del incremento de 13 por ciento en el salario mínimo, la canasta básica continúa siendo inaccesible para la mayor parte de la población, que sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara tiene un costo de 11 mil 568 pesos. Además, debido a la creciente inflación en diversos productos, el mexicano pierde en promedio 500 pesos de su salario.

“Si bien este aumento del salario mínimo ha sido de los más grandes que se ha tenido en nuestro país a nivel histórico, es necesario tener en cuenta que el alza de los productos continúa en aumento, por lo que resulta insuficiente. Se necesitan más de 1.29 salarios mínimos para poder solventar el precio de la canasta básica, esto, sin considerar otros servicios como gas LP, renta, transporte, servicios de salud y entretenimiento”, dijo.

En el contexto nacional, el Jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUCEA, doctor Salvador Espinosa Ramírez, mencionó que la Secretaría de Hacienda propone este año la consolidación de la estabilidad económica, en la que prevén un crecimiento de 1.8 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, diversos analistas bancarios han desmentido dicha información y prevén un aumento de tan sólo 1.2 por ciento.

La economía nacional se ve impactada por el crecimiento de 57 por ciento en el empleo informal, mientras que la tasa de trabajo formal no aumentó más que 1 por ciento en 2025. Se espera también un crecimiento en el precio de diversos productos y servicios debido al mundial de futbol que acogerá nuestro país el próximo verano, el cual, según Espinosa Ramírez, no beneficiará a la población mexicana en la cuestión económica.

“El gobierno debe aumentar su sistema de inversión y administración de déficit público, y fomentar el trabajo formal con el fin de mejorar los ingresos nacionales. A su vez, es necesario que se sepa que un evento como el mundial no contribuirá a la derrama económica que se presume. Es bien sabido que son más costosos de lo que aportan a la economía”, denunció.

En el panorama internacional, el Director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, doctor Martín Romero Morett, mencionó que en este momento la relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial de México en el mundo, está fracturada, lo que impacta en las remesas, aranceles, inflación y la inversión extranjera de otros países.

“México tiene que mirar hacia otros lugares, dejar atrás la dependencia al dólar y, a su vez, ir ganando autonomía en el terreno mercantil y de producción. Las políticas del presidente Trump, que señala a México como un país inseguro y corrupto, también son utilizadas para ahuyentar a futuros inversionistas extranjeros de nuestro país; sin embargo, México continúa siendo un país confiable, en el que la mano de obra y el costo de la tierra es más competitivo que en Estados Unidos”, destacó.

Consejos Para Sobrellevar la “Cuesta de Enero” y Mejorar Finanzas

Los expertos llaman a la población a la prudencia, puesto que, a pesar de los esfuerzos de las instituciones para estabilizar los precios, el costo de vida, especialmente de los alimentos y servicios, sigue al alza, manteniendo el costo real de endeudamiento en niveles altos.

Para sobrellevar y mantener una buena salud financiera, recomiendan: Compras inteligentes y priorización del ahorro; priorizar necesidades sobre deseos para evitar el endeudamiento costoso e iniciar el año con un exceso de deudas que generen la temida “cuesta de enero” y ; fomentar el ahorro durante todo 2026, desde los más pequeños hasta aquellos jóvenes que recién perciben sus primeros salarios.