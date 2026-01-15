Miguel Varela moderniza Escuelas y Refuerza Seguridad de la Niñez Zacatecana

La Escuela Primaria Francisco Berumen Varela Contará con 10 Equipos de Cómputo Nuevos a Finales del mes de Febrero

En el marco del regreso a clases y como parte de las acciones prioritarias de este inicio de año, el alcalde capitalino, Miguel Varela, reafirmó su compromiso con el sector educativo al realizar una gira de trabajo por diversas instituciones de colonias y comunidades de la capital.

El objetivo central de estas visitas, además de fomentar la convivencia con el alumnado, es identificar y resolver de manera inmediata las deficiencias en infraestructura y equipamiento que presentan los planteles, garantizando espacios dignos y seguros para el aprendizaje.

Durante su visita a la Primaria Francisco Goitia, en el Barrio de los Olivos, el primer edil participó en la ceremonia de honores a la bandera. Tras el acto cívico, atendió la gestión del cuerpo docente, quienes solicitaron el cercado perimetral de la cancha de fútbol.

Esta solicitud se atenderá a la brevedad en el entendido de que el espacio es compartido con el público en general y la prioridad es la seguridad de las y los niños mientras realizan sus actividades deportivas.

En una segunda parada, el alcalde y su equipo de trabajo visitaron el Preescolar Margarita Maza de Juárez ubicada en la zona centro. Tras recorrer las instalaciones, se detectaron áreas de oportunidad en el mantenimiento básico del inmueble. Estas necesidades serán canalizadas a través del área de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento, asegurando que los detalles técnicos queden resueltos en los próximos días.

Finalmente, en la Primaria Francisco Berumen Varela, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, la comunidad estudiantil planteó la urgencia de renovar su equipo tecnológico. Ante la obsolescencia de los dispositivos actuales, Miguel Varela estableció el compromiso de entregar 10 equipos de cómputo nuevos a finales del mes de febrero.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una política de puertas abiertas y atención directa en territorio. Miguel Varela enfatizó que la educación es el pilar fundamental para construir un mejor futuro, por lo que su administración no escatimará esfuerzos en brindar soluciones apremiantes a las juventudes zacatecanas.