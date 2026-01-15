Pan no Subirá de Precio al Arranque de 2026, Pese al Alza en Insumos: Canainpa

Invita a Consumir lo Local, que Ofrece Productos Frescos

Por Miguel Alvarado Valle

A pesar del aumento gradual en algunos insumos básicos, el precio del pan no registrará incrementos al inicio de este 2026, aseguró Óscar Humberto Meza Rivera, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Zacatecas. Subrayó que, por ahora, los panaderos han optado por absorber los ajustes en costos para no afectar la economía de las familias, en un contexto donde el consumo se mantiene contenido.

Meza Rivera reconoció que productos como el azúcar y la manteca han presentado alzas constantes, aunque moderadas, durante las últimas semanas. Sin embargo, afirmó que estos incrementos no han sido suficientes para justificar un ajuste en el precio final del pan, por lo que el gremio ha decidido mantener estables los costos, al menos durante el arranque del año, priorizando la permanencia del consumo y la estabilidad del mercado local.

El delegado recordó que el último aumento al pan se registró el año pasado y fue de apenas un peso por pieza, por lo que actualmente no existe ningún planteamiento para aplicar un nuevo ajuste. Explicó que uno de los factores que in􀃀uyen en esta decisión es la falta de circulante, ya que, aunque se anuncien incrementos salariales, la in􀃀ación y el encarecimiento general de productos y servicios reducen el poder adquisitivo real de la población.

Ante este escenario, Meza Rivera destacó que una de las principales estrategias del sector es fortalecer la organización entre panaderos, reposteros y pasteleros, a fin de realizar compras consolidadas de insumos como harina, azúcar y manteca.

Esta unión, dijo, permitirá acceder a mejores precios y condiciones comerciales, lo que ayudará a contener los costos de producción y evitar que los aumentos se trasladen al consumidor final. En este contexto, el delegado aprovechó para reiterar la invitación a todos los trabajadores y empresarios del ramo de la panificación a afiliarse a Canainpa Zacatecas. Señaló que la cámara ofrece respaldo nacional, asesoría y beneficios que pueden traducirse en mayor competitividad para los negocios locales, especialmente en un entorno económico complejo como el actual.

Finalmente, Meza Rivera llamó a la población a consumir pan local, destacando que las panaderías tradicionales elaboran producto fresco todos los días, sin conservadores, y que su consumo fortalece la economía de pequeños negocios zacatecanos.

