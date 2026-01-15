Prioriza la Capital Respuesta Inmediata a Reportes Ciudadanos

Con el objetivo de brindar una eficiente atención pública en la capital, el alcalde Miguel Varela ha instruido desde el inicio de su administración ofrecer respuesta rápida para resolver denuncias y peticiones de las colonias y comunidades de Zacatecas.

A través del área de Calidad de Vida y Servicios Públicos, liderada por Guadalupe Flores, el municipio ha logrado optimizar sus tiempos de reacción, asegurando que hoy, más que nunca, las solicitudes de las y los zacatecanos sean escuchadas y resueltas con prontitud.

Bajo el programa integral “Zacatecas más limpio que nunca”, se han redoblado esfuerzos para que las cuadrillas municipales actúen de inmediato en temas críticos para la seguridad y el entorno urbano.

Para facilitar este vínculo, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía el teléfono de Presidencia 492 923 9421, con la extensión 273 para mantenimiento, 276 para alumbrado público y las extensiones 274 y 275 para el área de limpia, además del número directo 492 921 0118 para atención en panteones.

Esta operatividad permite atender con agilidad reportes de reparación de alumbrado público, bacheo y mantenimiento de vialidades, así como acciones permanentes de limpia, barrido manual, cuidado de áreas verdes y pintura en espacios comunes, garantizando que los servicios lleguen a cada rincón de la capital sin retrasos.

Esta visión de servicio se define por la resolución de problemas, incluso aquellos que superan las capacidades técnicas inmediatas del municipio. Un ejemplo de esta eficiencia fue la reciente atención a un reporte sobre un poste derribado junto a las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Cabe resaltar que el poste no era propiedad del Ayuntamiento y no se contaba con el equipo pesado necesario para su retiro, la administración no dejó el reporte en espera; se realizó una gestión inmediata para conseguir una grúa en préstamo, logrando retirar el obstáculo y liberar la zona en tiempo récord.

El presidente municipal, Miguel Varela, ha sido enfático: la movilidad y la seguridad de la ciudadanía no pueden esperar.

Por ello, ha indicado que ante cualquier reporte, de no contar con los medios directos, se debe gestionar el apoyo con otras instancias para dar una solución pronta y efectiva.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de ser una administración de puertas abiertas y de resultados rápidos, trabajando día a día por un municipio más ordenado, seguro y funcional.