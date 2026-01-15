“Que se Pague ya y Completo, el Programa de Profesionalización”

Marchan Trabajadores de Salud; Piden Garantías de no Represalias

Por Nallely de León Montellano

Personal de enfermería y trabajo social del sector salud, acompañado por integrantes de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), realizó este miércoles una marcha en la capital para exigir el pago del Programa Estatal de Profesionalización, adeudo que, de acuerdo con el pliego entregado a autoridades, mantiene pendientes a 288 profesionales de enfermería y 12 trabajadoras sociales.

La movilización partió del punto de reunión conocido como Máquina 30-30 y avanzó por las principales avenidas del Centro Histórico, hasta concluir con un mitin en las inmediaciones de la Plaza de Armas, donde se reiteró que el pago corresponde a un derecho laboral adquirido y no a un apoyo discrecional. Durante el acto, trabajadoras y trabajadores señalaron que, pese a contar con preparación profesional, incluidas especialidades, continúan percibiendo sueldos de categorías inferiores.

En el mensaje emitido en el mitin, Norma Castorena Berrelleza, dirigente sindical sostuvo que el programa fue establecido desde 2016 y que en 2021 se formalizó una segunda etapa, con un universo de 690 participantes, aunque el pago continúa sin completarse para la totalidad de beneficiarios.

Además del adeudo, la representación sindical expresó preocupación por el proceso de transición a IMSS-Bienestar, al advertir la necesidad de garantías para que no se afecten prestaciones ni condiciones generales de trabajo de la base estatal.

Entregan Pliego y Gobierno

Ofrece dar Seguimiento En el cierre de la movilización, la secretaria general del SNTSA Sección 39, Norma Angélica Castorena Berrelleza, dio lectura al documento dirigido a instancias estatales y federales, en el que se solicita el pago inmediato e íntegro del programa, así como garantías por escrito de no represalias y de que no se disminuirán derechos laborales durante la transición institucional.

El subsecretario Omar Carrera acudió a recibir el pliego a nombre de la Secretaría General de Gobierno y afirmó que se mantiene la gestión para reprogramar una reunión en la Ciudad de México, cancelada previamente, con participación de autoridades estatales de salud y finanzas, además de la representación sindical.

También refirió que se realizan gestiones ante la Secretaría de Hacienda.

Anuncian Posibles

Acciones si no hay Respuesta Al término del mitin, se informó que, de no existir una solución concreta, la asamblea valorará nuevas medidas de presión.

Entre las opciones planteadas se mencionaron acciones en oficinas y recaudaciones, así como el endurecimiento progresivo de la jornada, bajo el argumento de que el incumplimiento prolongado ha impactado a personal que, señalan, sostiene la atención cotidiana en hospitales y centros de salud.

La marcha transcurrió sin incidentes, entre consignas y llamados a la unidad sindical, con el énfasis en que la exigencia central es el pago del programa y el respeto a derechos laborales ya reconocidos para quienes laboran en el sistema público de salud en Zacatecas.