Se Gradúa Primera Generación de la Prepa PRI en la Capital Zacatecana

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo y el Secretario de Atención al Magisterio, Mario Alberto Ramírez, encabezaron la entrega de certificados a siete egresados de la Prepa PRI, quienes forman parte de la primera generación del programa en el municipio de Zacatecas, y a su vez de la tercera generación a nivel estatal.

Esta primera generación de la Prepa PRI en la capital estuvo integrada por Sheila Padilla, Nashly Flores, Arturo Novella, Ramón Novella, Julián Lira, Emiliano Corona y Bernardo Ibarra, quienes culminaron sus estudios de bachillerato con éxito y buscan seguir superándose personalmente.

Entre ellos se encuentran trabajadores de maquiladoras, quienes con este certificado podrán aspirar a mejores oportunidades dentro de su centro laboral; amas de casa emprendedoras, dedicadas a la elaboración de banquetes; un regidor de la comunidad de Chilitas; una joven emprendedora que actualmente cuenta con su propia estética, así como un joven que labora como chofer.

En el evento que se llevó a cabo en el Salón Presidentes de la sede estatal priista, Carlos Peña Badillo reconoció el esfuerzo, la disciplina y la constancia de las y los egresados y subrayó que la educación es una herramienta clave para el desarrollo personal y laboral.

Asimismo, reiteró el compromiso del PRI para continuar impulsando programas que amplíen el acceso a la educación en el Estado.

Por su parte, Mario Alberto Ramírez resaltó la importancia del magisterio y del acompañamiento académico en la formación integral de los estudiantes, así como el impacto positivo que este tipo de programas tiene en la vida de quienes buscan superarse.

Cabe destacar que este programa educativo ha contado con la participación de personas de diversos municipios del estado, como Concepción del Oro, Juan Aldama, Saín Alto, Río Grande, Jerez y Fresnillo, lo que re􀃀eja su alcance y aceptación en distintas regiones de Zacatecas.