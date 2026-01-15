Gigantes de Aguascalientes, el Primer Equipo de Voleibol Profesional en el Estado

Jugará en el Poliforum Morelos y Calvillo

Se dio a conocer a las 16 jugadoras, quienes provienen de Brasil, Japón, Estados Unidos, Colombia, Trinidad y Tobago, Serbia y por supuesto, de México.

Competirán en la primera Liga de Voleibol Profesional de México.

Este sábado 17 de enero a las 8:00 de la noche, Gigantes de Aguascalientes disputará su primer partido; boletos disponibles en https://boletomovil.com/.

Gigantes de Aguascalientes, el nuevo equipo profesional femenil de voleibol del estado, fue presentado oficialmente y representará a la entidad con orgullo, pasión y disciplina, anunció la gobernadora Tere Jiménez.

Durante el evento se presentaron a las 16 jugadoras que integran el equipo, provenientes de Brasil, Japón, Estados Unidos, Colombia, Trinidad y Tobago, Serbia y México, quienes competirán en la primera Liga de Voleibol Profesional de México. Asimismo, se dio a conocer al cuerpo técnico encabezado por el entrenador Renato Soares y el preparador físico Itamar Schumacher, ambos originarios de Brasil.

Con la conformación de este equipo, Aguascalientes se convierte en uno de los cinco estados pioneros en contar con un equipo profesional de voleibol femenil, marcando un paso importante en el impulso al deporte de alto rendimiento.

“Hoy es un día de alegría para Aguascalientes; inicia un nuevo reto, un sueño y una ilusión para todas las familias. Sabemos que las mujeres siempre nos van a representar dignamente en Aguascalientes, México y el mundo. Ustedes serán un gran ejemplo para nuestras niñas, niños y jóvenes. Desde el Gobierno del Estado siempre las vamos a apoyar”, expresó la gobernadora al dirigirse a las jugadoras.

Por su parte, Arturo Fernández Estrada, director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), destacó que la entidad hace historia al incursionar en el voleibol profesional, un deporte que ha tenido crecimiento constante en el estado. “Aguascalientes siempre tiene la mira puesta en convertirse en un gigante del deporte”, afirmó.

A su vez, la presidenta del equipo, Berenice Juárez Mier, subrayó que el voleibol fomenta valores como el respeto, la responsabilidad, el compromiso y el juego limpio, los cuales trascienden más allá de la cancha. “Agradecemos el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez; somos gigantes, somos Aguascalientes y este sueño apenas comienza”, enfatizó.

El primer partido de Gigantes de Aguascalientes se disputará este sábado 17 de enero a las 8:00 de la noche, en el Poliforum Deportivo y Cultural Universitario Morelos; los boletos pueden adquirirse en https://boletomovil.com/. Cabe destacar que el municipio de Calvillo también será sede de próximos encuentros.

Durante la presentación, realizada en el segundo patio de Palacio de Gobierno, acompañaron a la gobernadora Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; y Armando Ávila Moreno, representante del consejo directivo de Gigantes de Aguascalientes en el sector industrial.