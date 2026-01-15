Tere Jiménez Anuncia Alianza Internacional con Uruguay Para Fortalecer Empresas Locales

Beneficiará a Productores de Queso, pan y Conservas

Participarán 260 productores de quesos, pan y conservas en el programa “Saberes que conectan: producción, turismo e innovación”.

Es una iniciativa que impulsan la Amexcid y la AUCI, a través del Fondo de Cooperación Uruguay-México.

Con Uruguay nos une la cultura y la productividad, por eso hoy sumamos esfuerzos para que nuestros productores crezcan y salgan adelante: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció una alianza estratégica con Uruguay para que productores de queso, pan y conservas participen en un programa enfocado al fortalecimiento de empresas locales relacionadas con esos giros, mediante el intercambio de experiencias, técnicas y buenas prácticas, entre ambas regiones.

“Con Uruguay nos une la cultura y la productividad, por eso hoy sumamos esfuerzos para que nuestros productores crezcan y salgan adelante; para que la economía de Aguascalientes y de México se fortalezca con el esfuerzo de todos. Las pequeñas y medianas empresas del estado saben que en mí tienen una aliada. Aprovechen esta oportunidad, porque mi sueño es que a ustedes les vaya bien”, sostuvo la gobernadora.

En un mensaje videograbado, el embajador de Uruguay en México, Santiago Wins Arnábal, destacó que este proyecto será posible gracias al Fondo de Cooperación Uruguay-México, el cual, dijo, se ha consolidado como una herramienta para estrechar los vínculos entre ambos países: “Sobre todo nos ha permitido compartir experiencias y acercarnos para trabajar juntos en temas tan importantes como la alimentación, el turismo y el desarrollo sustentable”, precisó.

José Luis Espinosa, director para la Cooperación con Estados y Municipios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), detalló que el objetivo de este programa que se desarrolla de forma conjunta con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), es promover productos alimentarios tradicionales de ambos países, con el fin de fortalecer su participación en cadenas de valor, preservar la cultura local y dinamizar las economías rurales con un enfoque territorial y de género.

“Gobernadora, reciba el reconocimiento que merece por todos los logros alcanzados durante su gestión. Aguascalientes se consolida como un estado activo en la cooperación y atractivo para la inversión internacional, que se refleja en ser uno de los estados más competitivos del país; Aguascalientes lo tiene todo y hoy tiene un cachito de Uruguay. Sigamos construyendo una cooperación internacional más cercana, más real y más humana”, destacó.

Anahí Marín López, subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), detalló que el proyecto se denomina “Saberes que conectan: producción, turismo e innovación”, en el que participan 260 empresas de todos los municipios, de los sectores quesero, panificador y conservas.

Detalló que con esta iniciativa se busca el crecimiento y desarrollo de los productores locales, a través del intercambio de experiencias, tecnología, herramientas y conocimiento.

Precisó que este programa busca fortalecer las capacidades técnicas de los productores; desarrollar e implementar un sistema tecnológico de seguimiento a la calidad y regulación sanitaria para ese tipo de productos; diseñar circuitos turísticos que integren productos alimentarios tradicionales; además de fomentar la cooperación técnica y el intercambio de buenas prácticas entre Aguascalientes y Uruguay.

Para lograrlo, subrayó, se contemplan algunas acciones como el intercambio de expertos entre ambas regiones, impartición de cursos y talleres de profesionalización; visita a productores de ambos países; consultoría y mapeo de productos regionales; y encuentros entre productores y establecimientos gastronómicos, entre otras.

Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, dijo que este proyecto permitirá impulsar la profesionalización, la mejora de procesos, la generación de identidad y la calidad en estos sectores emblemáticos y estratégicos para Aguascalientes: “vamos a fomentar y a unir las capacidades, el conocimiento y los territorios de Aguascalientes y Uruguay”, concluyó.

En el evento también estuvieron presentes Carlos Oneto, cónsul honorario de la República Oriental del Uruguay; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; y Saúl Muñoz Hermosillo, presidente de Granjas Fátima.