Tere Jiménez se Reúne con Fuerzas Federales Para Fortalecer Seguridad del Estado

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de seguridad con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, donde se revisaron los resultados en ese rubro, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y ajustar las estrategias y acciones que permitan preservar la paz en todo el territorio estatal.

“Es fundamental mantener estas reuniones de forma permanente, ya que nos permiten analizar la información con claridad y tener una visión precisa de la situación que guarda el estado; solo así podremos actuar de manera preventiva y evitar el ingreso de personas que pretendan delinquir en Aguascalientes”, expresó la gobernadora.

En este marco, exhortó a las y los representantes de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional a mantenerse atentos y a fortalecer las estrategias de prevención, vigilancia y reacción en cada región del estado, con especial énfasis en carreteras y zonas limítrofes, siempre priorizando la protección de las familias y el orden público.

Tere Jiménez subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido un factor determinante para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país, por lo que a nombre del Gobierno del Estado, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera estrecha con las autoridades federales y municipales para conservar las condiciones de estabilidad y confianza que distinguen a la entidad.

“Este esfuerzo conjunto tiene un impacto positivo que se refleja no solo en la tranquilidad de la población, sino también en el desarrollo económico y turístico de Aguascalientes, al ofrecer un entorno confiable y seguro para visitantes e inversionistas”, puntualizó.

Finalmente, las autoridades participantes refrendaron su compromiso de reforzar la presencia y las acciones de seguridad en todo el estado, con el propósito de que Aguascalientes continúe siendo un espacio de paz, orden y oportunidades para todas y todos.

Al encuentro que se realizó en Palacio de Gobierno asistieron Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; el coronel Leonardo Dámaso Solís Guillén, jefe de Estado Mayor de la 14/a. Zona Militar; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado; Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero Jurídico del Estado; y Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes.