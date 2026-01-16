Impulsa la Capital Cuidado Animal con Jornada de Adopción y Donación “Adoptanino”

Con el objetivo de consolidar un municipio más humano y consciente del cuidado animal, el Ayuntamiento de Zacatecas encabezado por el alcalde Miguel Varela, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, invita a las y los zacatecanos a participar en la próxima jornada de adopción y donación de alimento.

El área encabezada por Isaac Rivera se ha consolidado como una de las más activas de la administración, impulsando regularmente estas jornadas para encontrar hogares responsables a los perros y gatos que se encuentran bajo el resguardo de la Unidad de Control Canino y Felino del municipio.

En esta ocasión, además de la posibilidad de integrar a un nuevo integrante a la familia, el evento servirá como un importante centro de acopio. Ante las condiciones actuales de resguardo en este centro, también se hace un llamado especial a la ciudadanía para realizar donativos de croquetas, aportaciones que serán fundamentales para garantizar la nutrición de los animales que esperan ser adoptados.

La cita para este encuentro solidario se llevará a cabo el próximo 16 de enero de 2026, en un horario de 9:00 am a 12:00 pm, teniendo como sede el Jardín Independencia, justo frente al Estacionamiento Independencia, donde personal del ayuntamiento y asociaciones colaboradoras estarán recibiendo los donativos y facilitando los procesos de adopción.

Con el lema “Juntos construimos el cambio”, la administración 2024-2027 reafirma su compromiso de fomentar una cultura de responsabilidad y empatía, invitando a la población a no perder la oportunidad de cambiar la vida de un ser vivo y encontrar a un nuevo mejor amigo.