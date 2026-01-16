Llaman a Emprendedoras y Emprendedores de Zacatecas a Participar en POSiBLE 2026

Programa Gratuito Dirigido a Proyectos en Crecimiento

Por Nallely de León Montellano

Emprendedoras y emprendedores zacatecanos podrán participar en la convocatoria POSiBLE 2026, un programa gratuito de aceleración dirigido a proyectos en etapa de crecimiento que buscan fortalecer su modelo de negocio y ampliar su impacto económico y social.

La convocatoria está orientada a iniciativas que ya se encuentran en operación y que requieren herramientas especializadas para consolidarse, escalar o mejorar su competitividad. El programa contempla un proceso de acompañamiento de 10 semanas, con actividades tanto virtuales como presenciales.

Entre los componentes principales se incluyen mentorías personalizadas, asesoría en crecimiento empresarial y el uso estratégico de Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, así como espacios de vinculación con otros emprendimientos y actores del ecosistema económico. De acuerdo con la información presentada, las y los participantes tendrán acceso a sesiones uno a uno con especialistas, además de un Demo Day, donde podrán presentar sus proyectos ante una red de aliados y posibles colaboradores.

Los emprendimientos con mayor proyección también podrán acceder a una fase nacional del programa. Quienes han participado en ediciones anteriores destacaron que POSiBLE representa una oportunidad para profesionalizar ideas, adquirir nuevas habilidades y generar redes de contacto que resultan clave para el desarrollo de los proyectos, especialmente en contextos donde el acceso a asesoría especializada suele ser limitado.

El programa está abierto a personas emprendedoras de distintos sectores productivos y con enfoques innovadores, incluidos aquellos con impacto social, comunitario o regional.

El registro para participar en POSiBLE Zacatecas 2026 permanecerá abierto hasta el próximo 3 de mayo. La convocatoria puede consultarse a través de los canales oficiales del programa.