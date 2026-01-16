Ulises Mejía: Fortalezcamos a los Productores del Campo

Como parte de sus giras legislativas, el diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo un encuentro con productores de frijol y comerciantes de la región en Sombrerete, con el objetivo de dialogar de manera directa sobre la situación del campo y, en particular, sobre el presente y futuro del frijol.

Durante la asamblea, el legislador compartió información sobre los esquemas que se están impulsando para ordenar la comercialización del grano, evitar abusos de intermediarios y garantizar precios más justos para las familias productoras.

Al mismo tiempo, escuchó las inquietudes de pequeños productores que enfrentan dificultades para que su cosecha sea recibida, situación que en muchos casos los obliga a vender a precios muy bajos a los llamados “coyotes”.

Ante esta realidad, Ulises Mejía Haro subrayó la necesidad de dar seguimiento puntual al programa de acopio, mejorar la organización, registrar con anticipación a las y los productores, calendarizar la recepción del grano y realizar los pagos de manera directa y transparente.

Asimismo, llamó a denunciar posibles actos de corrupción derivados del tráfico de in􀃀uencias, con el fin de evitar largas filas, gastos innecesarios y prácticas injustas que afectan directamente al productor.

El diputado federal destacó que, además del precio de garantía de 27 mil pesos por tonelada, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través del programa Cosechando Soberanía, en Zacatecas es necesario dar un paso más adelante.

Señaló que el futuro del frijol está en la agroindustria, dejando de venderlo únicamente como grano para transformarlo en productos con valor agregado que generen empleo, mejores ingresos y desarrollo regional.

En este sentido, planteó impulsar la producción de frijol precocido, enlatado, refrito al vacío, harinas, papillas nutritivas y otros derivados que puedan incorporarse a programas de alimentación escolar, hospitales y despensas, además de llegar a supermercados, restaurantes y mercados internacionales.

Ulises Mejía Haro recordó que Zacatecas produce cerca del 40 por ciento del frijol del país, y que cuenta con tierra, experiencia, vocación productiva y una ubicación estratégica.

Por ello, consideró viable avanzar hacia la creación de una Empresa Social del Frijol Zacatecano, con participación directa de las y los productores, técnicos especializados y el gobierno como facilitador, que permita limpiar, seleccionar, empacar, procesar y posicionar una marca estatal con calidad certificada.

Finalmente, señaló que este esfuerzo debe ir acompañado de una visión de largo plazo, orientada a reducir la superficie de siembra de temporal y aumentar la de riego con el objetivo de detonar la capacidad de producción mediante la tecnificación del campo y programas de cosecha de agua, así como avanzar hacia esquemas de agricultura por contrato que brinden certeza al productor, al gobierno y a los compradores.