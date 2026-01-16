Gobierno del Estado Abre Cursos Gratuitos en Línea en Universidades de México, EUA, Chile y España

Para Emprendedores, Estudiantes y Ciudadanía en General

Se ofertan 15 cursos en línea

Cierre de inscripciones el 17 de enero en la plataforma https://app.santanderopenacademy.com/es/program/aguascalientes-el-gigante-de-la-economia/.

El Gobierno del Estado invita a emprendedores, estudiantes y a la ciudadanía en general a participar en cursos gratuitos sobre emprendimiento, finanzas, liderazgo, mercadotecnia, innovación, Excel y herramientas digitales como ChatGPT, entre otros temas.

Las capacitaciones serán impartidas de manera virtual por reconocidas universidades de México, Estados Unidos, España y Chile, lo que permitirá a las y los participantes aprender desde cualquier lugar, a su propio ritmo, y fortalecer sus habilidades para acceder a mejores oportunidades laborales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de enero y el registro se realiza en el sitio: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/aguascalientes-el-gigante-de-la-economia.

Este programa, denominado “Aguascalientes, el Gigante de la Economía”, es impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) en alianza con Grupo Santander, con el objetivo de acercar oportunidades de capacitación a las y los aguascalentenses, impulsar su talento y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional.