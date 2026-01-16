Tere Jiménez Presenta el Programa Oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Habrá dos mil Eventos, 80% Serán Gratuitos

Goo Goo Dolls, J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García, Grupo Frontera y David Guetta encabezan el destacado elenco del Foro de las Estrellas Nissan.

La comunidad de Madrid, España, y el estado de Chihuahua serán los invitados de esta edición.

La edición 198 de la Feria Nacional se realizará del 18 de abril al 10 de mayo.

Con la Plaza de Toros Monumental como escenario y una atmósfera cargada de emoción y expectativa, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó el Programa Oficial de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la fiesta más grande y esperada del país.

Tere Jiménez afirmó que la Feria Nacional de San Marcos 2026, en su edición 198, es “la más grande e importante de México” y una celebración que muestra al país y al mundo lo mejor de Aguascalientes.

Destacó que del 18 de abril al 10 de mayo, la feria ofrecerá espectáculos de talla internacional, arte, cultura, gastronomía, deporte y talento local, en espacios emblemáticos como el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos.

Subrayó que la feria es una experiencia abierta para todas las edades y para visitantes nacionales e internacionales. “Aquí iniciamos el camino hacia una tradición que une a las generaciones y que es una puerta abierta para todos”, expresó, al señalar que la verbena se vivirá en más de 93 hectáreas llenas de color, música y alegría.

Finalmente, resaltó que este año la fiesta lucirá aún más con la Comunidad de Madrid, España, y el estado de Chihuahua como invitados de honor, y enfatizó: “La Feria Nacional de San Marcos es color, alegría, fortaleza y, sobre todo, identidad; una gran fiesta que nos recuerda quiénes somos y que demuestra que en Aguascalientes hacemos las cosas bien. Una vez más, la feria dejará huella en la historia. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva México y que viva la Feria Nacional de San Marcos!”, destacó.

En el momento más esperado de la noche, la gobernadora del Estado anunció el elenco del Foro de las Estrellas Nissan, el cual estará conformado por artistas de talla nacional e internacional, consolidando una propuesta musical diversa y de alto nivel que atraerá a miles de asistentes, siendo esta la programación:

18 de abril, Entre Amigos

19 de abril, Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril, Bryndis por Siempre

21 de abril, Goo Goo Dolls

22 de abril, J Balvin

23 de abril, Lara Campos

24 de abril, La Sonora Santanera

25 de abril, Andrea Bocelli

26 de abril, Álex Fernández

27 de abril, Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril, Kany García

29 de abril, El Mimoso

30 de abril, José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1.º de mayo, Función de Lucha Libre

2 de mayo, Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo, Foreigner

4 de mayo, Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo, Grupo Frontera

6 de mayo, Mägo de Oz

7 de mayo, Lila Downs

8 de mayo, David Guetta

9 de mayo, Paulo Londra

10 de mayo, Empire of the Sun

Durante su intervención, el presidente del Patronato de la FNSM, José Ángel González Serna, destacó la relevancia histórica, cultural y económica de la verbena más importante del país, así como su constante evolución y proyección más allá de las fronteras.

“La cultura está hecha para ser compartida. Cuando las costumbres de distintos lugares entran en contacto e intercambian sus mejores aspectos, estas crecen y nos hacen crecer como personas”, expresó.

Añadió que el serial taurino es y seguirá siendo un pilar central de la FNSM, adelantó que en esta edición participarán toreros internacionales como Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Marco Pérez, Juan Ortega y Guillermo Hermoso de Mendoza, así como los mexicanos Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Luis David, Diego Sánchez, Leo Valadez y Emiliano Gamero.

Finalmente, González Serna señaló que esta edición contará con más de 70 cámaras de videovigilancia de última generación para que las familias disfruten de una feria segura y con tranquilidad.

Además, la oferta cultural de la FNSM incluirá más de dos mil eventos, de los cuales el 80 por ciento serán gratuitos, diseñados para públicos de todas las edades. Destacan espacios como el Ferial, el Foro del Lago, que contará con artistas como Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!, entre otros; el Corredor Carranza y la Isla San Marcos. Asimismo, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Arte Joven, se celebrará el Premio Bellas Artes de Poesía y se desarrollarán diversos eventos deportivos.

El evento culminó con un impresionante espectáculo de pirotecnia y la tradicional Pelea de Gallos.

También estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Irma Cristina Flores Álvarez, esposa del presidente del Patronato de la FNSM, y Julio Chávez, director del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Chihuahua.