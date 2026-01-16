Tere Jiménez Reafirma su Respaldo a la Universidad Autónoma y a su Nuevo Rector

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió a la toma de protesta del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Juan Carlos Arredondo Hernández, a quien deseó éxito en su nueva encomienda y pidió seguir trabajando de la mano para que la Máxima Casa de Estudios se consolide como una de las mejores instituciones de educación superior del país.

“Desde el Gobierno del Estado hacemos patente nuestra voluntad de seguir fomentando canales de diálogo, trabajo y cooperación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes; lo haremos siempre con pleno respeto a su autonomía, porque entendemos su sentido y su valor. Respetar esa autonomía es respetar la inteligencia colectiva de una comunidad que ha dado prestigio y orgullo a nuestro estado; tenemos la firme convicción de mantener canales siempre abiertos para unir esfuerzos que fortalezcan la democracia, el diálogo y el desarrollo de Aguascalientes y de México”, subrayó.

Al felicitar al nuevo rector, la gobernadora expresó: “le deseo el mayor de los éxitos en esta gran labor que exige visión, lucidez, carácter, liderazgo y una firme convicción. En sus manos está la responsabilidad de seguir garantizando que la universidad sea un espacio de libertad, de tolerancia, de inteligencia y de servicio a la sociedad”.

Por su parte, Arredondo Hernández hizo un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su apoyo a la UAA y por su invaluable trabajo a favor de la educación en la entidad.

En el marco de la Sesión Solemne de la H. Junta de Gobierno de la UAA que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del campus central, Tere Jiménez también felicitó a Yesenia Pinzón Castro por el trabajo que realizó durante su gestión al frente de la institución: “Gracias por su labor y por su entrega; gracias por su aportación a la comunidad académica y al desarrollo intelectual y social de la entidad”, concluyó.