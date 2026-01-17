Ayuntamiento de Zacatecas Impulsa Encuesta para Fortalecer la Capacitación y el Desarrollo Económico Local

Con el objetivo de diseñar estrategias de capacitación más efectivas y acordes a la realidad del municipio, la Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable del Ayuntamiento de Zacatecas lleva a cabo la Encuesta Municipal de Capacitación y Apoyo para el Desarrollo Económico Local. Así lo dio a conocer Marco Antonio Salazar Valdez, titular del Departamento de Fomento Económico, quien explicó que este ejercicio permitirá focalizar acciones dirigidas a la población económicamente activa, especialmente a emprendedores, personas que buscan iniciar un negocio y empresas ya establecidas.

El funcionario señaló que, si bien el Ayuntamiento cuenta con diagnósticos elaborados a partir de datos del INEGI y de otras instituciones, la opinión directa de la ciudadanía resulta fundamental para complementar y fortalecer esta información. “A través de la encuesta podremos tener una perspectiva clara de lo que los emprendedores detectan como áreas de oportunidad. Esto nos permitirá enfocar las capacitaciones en cinco áreas principales, considerando la situación actual de cada participante, si se trata de autoempleo, si ya se generan fuentes de trabajo o si se busca iniciar un proyecto productivo”, explicó.

Salazar Valdez agregó que el instrumento también permite identificar cuáles son los principales retos que enfrenta la ciudadanía al emprender, así como los temas específicos en los que consideran necesario recibir capacitación. Además, se incluye un apartado para conocer la percepción de la población sobre el enfoque que deberían tener las políticas económicas impulsadas desde el Ayuntamiento capitalino.

En este sentido, destacó que la encuesta representa una herramienta de participación ciudadana que contribuirá a la construcción de mejores políticas públicas en materia económica, fortaleciendo la relación entre el gobierno municipal y las y los capitalinos, con una visión incluyente y sustentable.

El titular de Fomento Económico informó que las y los ciudadanos tienen como fecha límite el próximo 31 de enero para participar en la encuesta, a fin de que, con base en los resultados obtenidos, se pueda estructurar el plan de capacitaciones y arrancar con la primera sesión durante la tercera semana de febrero.

Finalmente, invitó a la población en general, así como a la población económicamente activa, ocupada y no ocupada, a sumarse a este ejercicio, el cual puede realizarse de manera digital a través de la página oficial del Ayuntamiento de Zacatecas, mediante un enlace directo o escaneando el código QR disponible en la publicidad institucional. “La participación ciudadana es clave para definir los enfoques de las capacitaciones que realizaremos en Desarrollo Económico”, concluyó.