“Ya Nadie les Puede Quitar la Beca a los Estudiantes de Secundaria, es un Derecho Permanente”

Presidenta Entrega Beca Rita Cetina en Ecatepec:

Supervisó la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico en Ecatepec, que tuvo una inversión total de 67.3 mdp en obra y equipamiento; será inaugurado en febrero.

Anunció la construcción de escuelas, nuevos centros de salud y pavimentación para Ecatepec.

Ecatepec, Estado de México.- En Ecatepec, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión de la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico, que será inaugurado en febrero, e hizo entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, a quienes recordó que este apoyo es un derecho permanente que llegó con la Cuarta Transformación.

“Y es muy importante que ustedes, que son jóvenes, defiendan, porque ese ya es un derecho de ustedes. Ya nadie nunca le puede quitar la Beca a los estudiantes de secundaria, ya es un derecho permanente. Ya nadie nunca le puede quitar la Pensión al Adulto Mayor. Ya es un derecho permanente. Por eso decimos que a partir de 2018 empezó una nueva Transformación en nuestro país”, aseguró.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el Gobierno de México invierte alrededor de 50 mil millones de pesos (mdp) para garantizar la Beca Rita Cetina a casi 6 millones de estudiantes de secundarias públicas en el país.

La primera mandataria recordó que la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México inició en 2018 y trajo derechos a todas y todos los mexicanos con Programas para el Bienestar como las becas Rita Cetina, Benito Juárez, las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, así como la Pensión Mujeres Bienestar.

Para el municipio de Ecatepec, la Jefa del Poder Ejecutivo anunció que se avanza en la construcción de escuelas, nuevos centros de salud y la adquisición de dos trenes de pavimentación para reparar las calles del municipio.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que en México son 5.6 millones de estudiantes de secundaria que ya reciben la Beca Rita Cetina, que se suman a los 4 millones de estudiantes de preparatorias públicas que tienen la Beca Universal Benito Juárez. Destacó que en este nuevo Bachillerato Tecnológico en Ecatepec tendrá carreras como Inteligencia Artificial, Nanotecnología, Robótica y Automatización.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la construcción de este bachillerato tuvo una inversión de 50 mdp en obra y 17.3 mdp más en equipamiento y será entregado próximamente, ya que se encuentra en etapa de acabados. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció esta nueva visita de la Presidenta, quien en su gira trae buenas noticias y trabajo que mejora las condiciones de vida de todas y todos los mexiquenses.