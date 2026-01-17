Abren Registro Para Hecho en Aguascalientes, la Puerta Para que tu Negocio Crezca

Apoyo Para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Pueden participar negocios de los giros agroalimentario, artesanal, belleza, industrial, manufactura, textil, salud y servicios

Con este distintivo tienen la posibilidad de integrarse como proveedores a cadenas comerciales como Oxxo, Chedraui y Alsuper

La afiliación está abierta todo el año y se realiza en la siguiente página: https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/.

¿Tienes un negocio local y te gustaría obtener el distintivo Hecho en Aguascalientes? Con este reconocimiento puedes convertirte en proveedor de cadenas comerciales como Oxxo, Chedraui y Alsuper, además de participar en algunas de las ferias y exposiciones más importantes en México y el mundo.

“Como parte del apoyo que ofrecemos a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro estado, fortalecemos este programa estratégico, llevando a las marcas y productos aguascalentenses a las ferias y exposiciones comerciales más importantes”, comentó el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega.

Detalló que el registro se encuentra abierto todo el año y se realiza de manera virtual en la plataforma https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/; pueden participar negocios de los giros agroalimentario, artesanal, belleza, industrial, manufactura, textil, salud y servicios.

Agregó que los requisitos para formar parte de este programa son: identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, logotipo y título de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 26 11 extensión 5991; o bien, acudir a las oficinas de la Sedecyt, ubicadas en la Nave 55 del Complejo Ficotrece, en avenida Manuel Gómez Morín s/n, colonia Ferronales, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.