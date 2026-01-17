Con más de 100 Unidades, 300 Uniformados y Apoyo Aéreo, Arranca Megaoperativo “La Fuerza del Gigante”

Este Operativo Será Constante: Tere Jiménez

Participan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En Aguascalientes, debe prevalecer el orden: Tere Jiménez.

Con un imponente despliegue que refleja la fuerza de la coordinación institucional, este viernes la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en marcha el Operativo “La Fuerza del Gigante”, una acción de gran alcance que reafirma el compromiso de las autoridades con la paz y la tranquilidad de las familias.

“En Aguascalientes, debe prevalecer el orden. Este operativo será constante, con acciones los fines de semana y recorridos entre semana. Hoy, trabajamos todos juntos: Municipio, Estado, Guardia Nacional y Ejército, con una sola forma de operar para lograr mejores resultados en beneficio de las y los ciudadanos”, señaló la gobernadora.

Este operativo reúne en un solo esfuerzo a autoridades municipales, estatales y federales, lo que permite mayor presencia policial y una respuesta más rápida ante cualquier situación que afecte a la ciudadanía. Cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

En el despliegue participan cerca de 300 uniformados y más de 100 unidades, además del apoyo aéreo de los helicópteros Fuerza Uno y Halcón Uno, que fortalecen la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Este día, en su primera intervención, la “Fuerza del Gigante” contempla acciones simultáneas en los cinco sectores del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción para reforzar la vigilancia en zonas clave.

En el arranque del operativo estuvieron presentes Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador general de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en el Estado de Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; el secretario de la SSPE, Antonio Martínez Romo; Ignacio Freire Zúñiga, titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes; Fernando Alférez Alcázar, coordinador de la Mesa para la Construcción de la Paz en Aguascalientes, y Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno.