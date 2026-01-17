Invitan a Jóvenes de Aguascalientes a Realizar su Servicio Social y Recibir un Apoyo Económico

¿Estás por terminar la prepa o la universidad y buscas una oportunidad para ganar experiencia, apoyar a tu comunidad y recibir un apoyo económico? Impulso Educativo está diseñado para jóvenes de Aguascalientes que quieren dar el siguiente paso en su formación académica y profesional.

Este programa, impulsado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), permite a estudiantes de nivel medio superior y superior cumplir con su servicio social, prácticas profesionales o estadías, integrándose a proyectos de impacto social que contribuyen al desarrollo del estado.

Como reconocimiento a su participación, las y los beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual de tres mil pesos el tiempo que dure el proyecto, esto les permitirá enfocarse en su crecimiento académico y adquirir experiencia real en el campo profesional.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al 449 910 21 21, extensión 4269, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:30 horas.